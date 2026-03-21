'Romper el molde', el taller de galletas que simboliza la participación de personas con Síndrome de Down en la sociedad

Mayores y personas con Síndrome de Down crean galletas de diferentes formas. - EUROPA PRESS

Los usuarios de Down Madrid han hecho más de 3.500 dulces para diferentes empresas de la región

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) - Harina, azúcar, huevos, vainilla o chocolate suelen ser los ingredientes básicos de unas galletas. En el taller 'Romper el molde' se han utilizado varios de ellos, pero con una diferencia: este año han participado personas con Síndrome de Down para simbolizar su presencia en la sociedad.

"Para mí significa que todos somos iguales, que da igual que seamos discapacitados o que no, lo importante es que seamos personas como todo el mundo y que podamos ser nosotros mismos", ha defendido María, una joven de 25 años que es usuaria de la Fundación Down Madrid.

Con motivo del Día del Mundial del Síndrome de Down, que se celebra este sábado, el objetivo de la campaña ha sido que cada persona con síndrome de Down crease una galleta con su estilo, ya sea con virutas de chocolate, menos mantequilla, más azúcar o con diferentes formas. En total, han creado más de 3.500 galletas para varias empresas de la Comunidad de Madrid.

"Al final, todas las galletas están buenas con sus formas distintas. Es un poco la manera de representar su participación en la sociedad: todos son distintos, pero no por eso son menos valiosos", ha destacado la directora general de la entidad, Elena Escalona.

En el taller también han participado mayores de varios centros de la ciudad de Madrid y personas con discapacidad intelectual, quienes han ayudado a personalizar y empaquetar los dulces con el fin de reivindicar una imagen en la que "todos somos iguales y distintos".

"Los mayores son voluntarios que vienen a lo largo de todo el año a colaborar. Intentamos que las actividades sean inclusivas, acercarnos a la sociedad y que la sociedad también venga a nuestros edificios a nuestros centros", ha recalcado el director de Transformación Digital e Innovación de Down Madrid, José Manuel Chacón.

Para María, la experiencia ha sido "muy buena", sobre todo porque ha estado acompañada por los voluntarios. "El mensaje que tenemos que lanzar es que seamos iguales todos y que seamos felices todo el mundo. También que tengamos una mejor vida cotidiana", ha subrayado.

COLUMPIOS Y CASAS PARA PÁJAROS

Otra de las iniciativas que ha realizado la fundación ha sido Talento Madera en la que personas con Síndrome de Down y discapacidad intelectual han creado columpios y casitas para pájaros e insectos con la ayuda del Centro de Conservación de la Naturaleza.

"Pensábamos que era muy importante darles la oportunidad de hacer algo distinto y diferente. ¿Por qué no van a poder trabajar con madera? Los profesionales han venido a enseñarles y ellos se sienten muy valiosos porque son capaces de hacer algo que es útil para la sociedad", ha señalado.

A través de estos talleres han querido demostrar que aunque "no todos valen para todo, todos valen para algo", pero para eso "hay que darles una oportunidad". En Down Madrid también hay varias personas con el Síndrome de Prader-Willi, Apert, Maullido de Gato o autismo.

LAS FAMILIAS, SU PILAR FUNDAMENTAL

La consejera de Asuntos Sociales, Familia y Juventud de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha visitado esta semana las instalaciones de la asociación para destacar el papel de las familias de las personas con Síndrome de Down.

"Son el pilar fundamental de su vida. Están a su lado en cada paso, celebran cada logro y aportan el cariño, la paciencia y la confianza necesaria", ha señalado la consejera, quien también ha subrayado la labor de los profesionales cuya "vocación, paciencia y cariño acompaña a cada persona para que pueda descubrir sus capacidades".

El Gobierno regional ha invertido 7,5 millones de euros en la entidad en lo que va de Legislatura. Está compuesta por 33 plazas públicas de atención diurna, en el que se ofrece un acompañamiento integral a los usuarios y sus familias en el desarrollo de sus proyectos de vida, a través de un enfoque centrado en la persona. En él se desarrollan talleres de hostelería, restauración, jardinería y artesanía.