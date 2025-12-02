Rubiño ataca el "atraco" del PP con Naviluz, que ha pasado de 2 a 15 euros, y hace que la Navidad "dependa del bolsillo"

Archivo - Un grupo de personas suben al autobús ‘Naviluz’, a 25 de noviembre de 2022, en Madrid (España). El Ayuntamiento de Madrid pone en marcha hoy, un año más, Naviluz, el autobús de la Navidad, que recorre algunas de las calles más conocidas de la ci - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz en funciones de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño, ha criticado el "atraco" del PP con Naviluz, que ha pasado de costar 2 euros cuando se puso en marcha con el Gobierno de Manuela Carmena a los 15 euros actuales, lo que hace que la Navidad "dependa de cada bolsillo".

"Este servicio del Ayuntamiento de un autobús para ver las luces de Navidad tristemente vuelve a cumplir con el paradigma y con el canon del PP, que es coger una medida que funcionaba, implantado por el gobierno de Manuela Carmena, para privatizarlo dándoselo a una empresa amiga y que puede hacer un gran negocio con ello. Y después pasar de unos precios que eran de 2 euros a 15, que evidentemente no todas las familias se pueden permitir", ha señalado Rubiño desde el Edificio de Grupos Municipales, respaldado por la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot.

El edil ha ironizado con que "en Madrid desgraciadamente la libertad no es para todo el mundo" porque "depende de tu bolsillo". "¿Le va a decir (el alcalde, José Luis Martínez-Almeida) a las familias que tienen dos o tres hijos que se tienen que gastar 15 euros por cada uno de los niños y por los acompañantes para poder disfrutar de las luces navideñas en lo que antes era un autobús que costaba 2 euros?", se ha preguntado.

Almeida ya contestó ayer que el sistema de concesión "funciona adecuadamente" aunque le gustaría "que incluso pudiera haber más plazas porque todas se agotan inmediatamente en cuanto salen a la venta", lo que demuestra que la ciudadanía está "satisfecha" con la oferta.