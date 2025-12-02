Rubiño exige a Almeida y al PP que dejen de "manosear la Constitución y la Justicia"

Archivo - El portavoz del grupo Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Eduardo Rubiño, durante un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz en funciones de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño, ha exigido tanto al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, como al PP en general que dejen de "manosear la Constitución y la Justicia" impregnando de "partidismo eventos institucionales".

Almeida confirmó ayer que el Ayuntamiento organizará su acto institucional en homenaje a la Constitución en la Plaza de Villa de París, sede del Tribunal Supremo, al que se refirió como "un pilar del Estado de Derecho". "Y para todos aquellos mal pensados, (el acto) viene de antes de esa sentencia, se plantea con tiempo, viene de antes de esa sentencia", afirmaba en alusión indirecta al fallo sobre el exfiscal del Estado Álvaro García Ortiz.

Desde el Edificio de Grupos Municipales y acompañado por la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, Rubiño ha criticado que el PP "utiliza de manera partidista lo que deberían ser los actos comunes".

"Nosotros le pedimos al PP y a Almeida que deje de manosear la Constitución, que deje de manosear la Justicia también, y que ellos que presumían de que iban a controlar la Sala Segunda (del TS) 'desde atrás', como dijo (el 'popular' Ignacio) Cosidó en su momento, y que tienen tal historial de dependencia entre el PP y determinadas capas de la justicia, se permitan hacer un acto como este, que debería ser un lugar común y un acto institucional para celebrar la Constitución", ha alegado Rubiño.

El concejal ha acusado al PP de "volver a impregnar de su partidismo este tipo de eventos institucionales" y que ha derivado en que "esta Comunidad y este Ayuntamiento hayan pasado a ser un decorado del PP".