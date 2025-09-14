Rubiño (MM) dice que Madrid ha "roto el silencio" ante "el peor genocidio" del SXXI con el final de La Vuelta

Archivo - El portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Fernández Rubiño. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz en funciones de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Eduardo Rubiño, ha afirmado que la capital y España han "roto el silencio" ante "el peor genocidio" del Siglo XXI con las protestas que han acabado con la cancelación de La Vuelta Ciclista a España.

Lo ha afirmado en un mensaje en redes sociales donde rechaza a aquellos que hablan de la "mala imagen" que puede lanzar al exterior esta cancelación.

"Pues qué queréis que os diga: esta imagen va a dar la vuelta al mundo diciendo que Madrid y España han roto el silencio de forma pacífica y masiva por el peor genocidio de nuestro siglo. Yo siento orgullo por el ejemplo internacional", ha planteado.

Manifestantes han invadido varias zonas del recorrido de la etapa final en el marco de las protestas propalestinas. Agentes antidisturbios de Madrid han realizado cargas policiales ante el lanzamiento de vallas de contención y botellas en la meta.