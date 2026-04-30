Rubiño (MM) ve "cuestionables" las "formas" de Emilio Delgado con el "interrogatorio" a Mónica García en televisión

El portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Eduardo Rubiño. - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño, ha tachado de "cuestionables" las "formas" del portavoz adjunto en la Asamblea Emilio Delgado con el "interrogatorio" a la ministra de Sanidad y líder del partido, Mónica García, en televisión.

"Yo creo que las formas de Emilio no han sido las correctas. A mí me parece que se ha equivocado", ha planteado Rubiño durante una intervención en 'Antena 3' en referencia al episodio de tensión entre García y Delgado este lunes.

Ese día mientras que Mónica García era entrevistada desde el Ministerio, Delgado en el plató de televisión le preguntaba por el censo de las primarias de Más Madrid, deslizando que quería que votaran los simpatizantes. Mientras García reivindicaba que fueran los militantes, como marcan los estatutos. La ministra había anunciado dos días antes que quería ser candidata, mientras que Delgado lo había deslizado hacía más de un año.

Sobre este episodio, Rubiño ha afirmado que las formas son "cuestionables" porque que "entre la líder de tu partido a un programa de televisión" y que le someta a un "interrogatorio" siendo portavoz adjunto.

"Yo soy portavoz de adjunto a nivel municipal. Si ahora entra Rita (Maestre, portavoz en el Ayuntamiento) en conexión, a mí no se me ocurriría hacerle un interrogatorio a Rita. Yo puedo tener una discrepancia interna, pero a lo mejor hay que llevarla a un cauce interno", ha planteado Eduardo Rubiño, quien entiende que al ser portavoz adjunto uno representa "a la organización".

Más allá de este momento, el portavoz adjunto en el Consistorio ha insistido en que "lo normal" en los partidos es que voten los militantes, quienes "forman parte del proyecto".

Ha insistido en que hubo una "discusión interna hace un año" sobre cómo debían votarse las decisiones a partir de ese momento. "Hay muchos partidos que lo que hacen es hacerlo mediante una cuota. Tú pagas la cuota y entonces eres afiliado al partido, entonces tienes el derecho al voto. Nosotros elegimos hacer otra cosa diferente, que era que por lo menos hayas asistido a una actividad del partido en el último periodo de tiempo", ha proseguido.

Considera que es algo "básico y elemental" que la formación pueda saber que sus electores con "personas de carne y hueso" y que forman parte de su "comunidad política". "Lo otro es de una inseguridad jurídica absoluta. Con gente que a lo mejor tiene un teléfono móvil Valladolid y está apuntada a una web y te puede votar en unas primarias", ha zanjado tras plantear que