Ayuso no valora "descomposición interna" de Más Madrid pero pide que dejen de "utilizar la sanidad para promocionarse"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presenta el avatar SOL, a 28 de abril de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

TRES CANTOS 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este jueves que se mantiene "al margen" de los "procesos de descomposición interna" de Más Madrid pero ha pedido que dejen de "utilizar la sanidad para promocionarse" en alusión a la ministra y líder regional del partido, Mónica García.

"Siempre me he mantenido completamente al margen de los procesos de descomposición interna de otros partidos, hay que ser respetuosos con ello. Lo que les pido es que dejen de utilizar la sanidad pública para promocionarse", ha aseverado la líder del Ejecutivo madrileño desde la ampliación de la M-607 en Tres Cantos.

Así, se ha referido a las huelgas "históricas" de médicos que se están viendo estos meses a cuenta del Estatuto Marco y que ya han ocasionado un perjuicio de "2 millones de citas canceladas y 12 millones de euros directamente a la Comunidad de Madrid". Por ello, ha pedido "a los que viven de lo público para que lo público no funcione" que se pongan "por una vez a gestionar algo".