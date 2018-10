Sabanés asegura que la cesión de Bicimad cumple con "legalidad necesaria y suficiente" y que hay informes que lo avalan

Publicado 30/10/2018 9:58:09 CET

"Se informó en el Consejo de Administración", ha asegurado la delegada

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, ha afirmado este martes que la cesión del servicio de Bicimad a la Empresa Municipal de Transportes por 10,5 millones de euros cumple con la "legalidad necesaria y suficiente" y que los informes que obran en poder del Juzgado así lo avalan.

"Tanto el expediente de modificación de crédito, como de aportación a la EMT, como el de cesión están plenamente avalados, jurídicamente", ha asegurado la delegada del área durante su intervención en la octava sesión de la comisión de investigación de la cesión del servicio de Bicimad.

En esta línea, Sabanés ha asegurado que dicha cesión fue "legal" y "acorde con el interés general" de la capital y los madrileños. "No tenemos ninguna duda no solo de la legalidad, sino de la enorme oportunidad y beneficio porque recogimos un sistema al borde de la quiebra, cadáveres de bicicletas, hoy funciona con gran éxito", ha añadido a renglón seguido.

A preguntas del edil de Ciudadanos en la comisión, Sergio Brabezo, Sabanés ha asegurado que el proceso "cumplió con todos los trámites" y que "se informó al consejo de administración". "Se dio cuenta, se aprobó en la comisión delegada, y se informó en el consejo de Administración", ha precisado.

"NO VOY A CONTESTAR POR RESPETO"

Durante las preguntas de Brabezo, el edil ha requerido a Sabanés sobre la querella que presentó el PP contra ella por la cesión del contrato. Sin embargo, Sabanés no ha querido responder "por respeto al recorrido del procedimiento judicial". "No creo que tenga que explicar en qué situación está, ya que se puede comprobar en un juzgado", ha explicado. En este sentido, ha añadido que está "sometida a una querella que es pública" y que "la conoce todo el mundo".

Inés Sabanés ha asegurado que cuando llega Ahora Madrid a la Alcaldía, Bicimad cuenta con unos problemas "de enorme magnitud", y que el equipo de Gobierno se puso a trabajar para resolverlo. "Los problemas de Bicimad, y desde la ampliación, no eran subsanables, y las incidencias y quejas se reiteraban y se mantenían", ha apostillado.

Brabezo le ha reprochado que no velara por el contrato de cesión de Bicimad. A esto, Sabanés ha respondido que en el área cuenta con "unos servicios profesionales, funcionarios de enorme valía que hacen cumplir estos contratos". "Que no llevo la gestión cotidiana de un contrato no quiere decir que no esté preocupada por un contrato y al tanto de las incidencias; velar por el cumplimiento de un contrato es una tarea administrativa en el que intervienen distintas responsabilidades en el área de Medio Ambiente", ha remachado.