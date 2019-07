Sabanés replica a Carabante que no se cree que las empresas contraten a 500 trabajadores de limpieza "a coste cero"

Publicado 15/07/2019 12:10:26 CET

Asegura que con su experiencia sabe que las concesionarias "no contrataban a uno de más ni en broma"

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid de Medio Ambiente y Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, ha espetado al delegado del área, Borja Carabante, en la comisión del ramo que no se cree que las empresas concesionarias hayan contratado a casi 500 trabajadores de limpieza más durante el verano y a "coste cero".

Carabante y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, presentaron la pasada semana un plan de refuerzo de limpieza que arrancó el pasado 1 de julio y que se extenderá durante tres meses. Pasa por la incorporación de 495 trabajadores y no supone un gasto añadido, según el Ejecutivo, por ser "una prestación del contrato que se activa cuando es necesario". Ha empezado en los distritos de fuera de la almendra central y al resto llegará a partir de este lunes, 15 de julio.

Sabanés, anterior delegada del ramo, ha declarado que, con la información que tienen en la mano, "no se ha contratado a 500 personas sino que se resta personal", todo ello con las contrataciones de verano como telón de fondo, que se hacen en esta época todos los años pero que no suponen un incremento de personal ya que el déficit permanece, ha asegurado, destacando que en verano se registran 1.100 trabajadores menos por vacaciones.

"Se contrata siempre en periodo de vacaciones pero eso no es un plan extraordinario", ha sostenido Inés Sabanés, que teme que vayan moviendo a estos empleados de un lado a otro. También se ha preguntado si se trata de un tipo de contratación "en diferido" y ha puesto sobre la mesa que, con su experiencia, sabe que las concesionarias "no contrataban a uno de más ni en broma".

CONTRATOS INTEGRALES

Carabante ha contestado que no es justo comparar la situación actual con la que se daba en 2013, cuando el Gobierno del PP sacó adelante los contratos integrales en el marco de las restricciones presupuestarias. "No todo se explica con la austeridad", ha espetado, a su vez, el portavoz socialista de Medio Ambiente y Movilidad, Alfredo González, como el hecho de "blindar los contratos integrales para impedir su resolución".

El socialista ha recordado que su grupo y Ahora Madrid trabajaron en la legislatura anterior para "paralizar un ERTE que ponía en la calle a 500 trabajadores, se modificaron para incrementar en 800 los trabajadores y que 500 calles pasaron a ser de limpieza diaria cuando el PP se dedicó a obstaculizar". "Si piensan que los contratos integrales no son tan malos y era un problema de gestión, ¿por qué no lo prorrogan hasta 2023? ¿Porque no lo consideran adecuado?", ha lanzado.