Samur atendió a 200 personas y realizó un total de 32 traslados durante el Orgullo LGTBI

Archivo - SAMUR y Protección Civil han intervenido en un total de 32 traslados y 200 atenciones durante las celebraciones por el Orgullo 2026 - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El personal del Samur-Protección Civil atendió a 200 personas y realizó un total de 32 traslados durante las celebraciones por el Orgullo LGTBI 2026 de la pasada semana.

La vicealcaldesa madrileña, Inma Sanz, ha detallado durante una visita a las obras que se están realizando en Villa de Vallecas, que la mayoría de las intervenciones han sido de "carácter leve" por temas de calor o por "alguna torcedura".

A lo largo de la pasada semana la capital ha sido sede de actividades y conciertos repartidos por varias plazas como Sol, Zerolo o la del Rey --rebautizada como Plaza de las Reinas durante estos días-- que arrancaron con el Pregón el miércoles. Los actos remataron con la manifestación de este sábado que recorrió el Paseo del Prado y que congregó a más de un millón de personas según los organizadores.

Sanz ha afirmado que el sábado fue el día con "más gente", aludiendo a la concentración de personas que se produjo en la marcha multitudinaria y en los conciertos. También ha añadido que estas jornadas han sido "complicadas" porque ha hecho "mucho calor".

"Durante todos estos días ha habido multitud de eventos, distintos escenarios, la propia manifestación del sábado, que es la que aglomera lógicamente más gente, y no ha habido ninguna incidencia reseñable", ha explicado la vicealcaldesa.

Asimismo, Sanz se ha referido al atropello de tres personas por parte de un agente de la Policía Municipal de Madrid en Gran Vía. La vicealcaldesa ha explicado que se está "investigando exactamente qué es lo que pudo ocurrir". Fuentes municipales han explicado que el Cuerpo está tratando de dilucidar las circunstancias de este accidente.

"Pero ya digo, más allá de ese accidente, completa normalidad en el desarrollo de este MADO como viene siendo habitual en Madrid en los últimos años", ha zanjado.