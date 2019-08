Samur Social encuentra chinches en sus instalaciones y evacúa a los alojados mientras aplican medidas antiplagas

Publicado 19/08/2019 15:23:11 CET

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Samur Social ha localizado chinches en sus instalaciones y ha procedido este lunes a evacuar a las personas alojadas en sus dependencias mientras se efectúan medidas antiplagas para controlar el episodio.

Así lo han señalado a Europa Press fuentes del área de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid, que han explicado que "ocurre con cierta frecuencia" porque algunas de las personas que acuden a estas dependencias llegan tras "sufrir condiciones higiénicas muy malas".

A renglón seguido, han matizado que estos episodio suceden "en todas las instalaciones de este estilo", ya sean públicas o privadas. "Lo que hace el Samur Social es activar un protocolo para trasladar a las personas alojadas mientras se procede a las tareas higiénicas necesarias", han desgranado desde el Consistorio.

Además, han recalcado que "no es algo excepcional" y que no tiene que ver con el mantenimiento de las instalaciones. Por último, han aclarado que la actividad que se desarrolla durante el día en el centro sigue en curso y que no se cierra. "Este episodio afecta solo a las personas alojadas", han concluido.