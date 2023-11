Sanz asegura que las multas anuladas en el radar de la A-5 contenían errores de forma que fueron subsanados

Insiste en que el radar no está descalibrado



MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y portavoz del Gobierno municipal, Inma Sanz, ha asegurado que las multas anuladas en el radar de la A-5 contenían "errores subsanados" de forma, aunque ha insistido en que el mismo no está descalibrado.

"Por supuesto, como hacemos siempre en todos los ámbitos, respetar la decisión judicial y aclarar eso sí que las multas han sido anuladas judicialmente por un defecto de forma en la notificación de la sanción (...) Pero el radar sí está bien calibrado", ha justificado al vicealcaldesa en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Asimismo, ha explicado que la calibración y la medición de la distancia no la realiza el Ayuntamiento de Madrid, sino que se hace por parte del Centro Español de Metrología, que es el máximo órgano técnico en el campo de la metrología en España, y que se revisa anualmente.

"La calibración no compete al Ayuntamiento de Madrid, sino que se hace a través de este organismo nacional, que es el competente, y ya digo, la sentencia se refiere a un error de forma respecto a las notificaciones que ya ha sido subsanado", ha señalado.

"El radar de tramo que más multa en Madrid lleva cursando denuncias indebidamente desde su puesta en marcha, en abril de 2019. La razón es que la distancia real del tramo controlado no coincide con la especificada en el certificado de verificación técnica del cinemómetro, hecho que invalida su eficacia probatoria en la supuesta comisión de una infracción por exceso de velocidad", aseguró ayer la asociación Dvuelta en un comunicado.

La entidad ha recurrido judicialmente contra el Ayuntamiento hasta en 24 ocasiones, obteniendo "el mismo número de victorias y 22 condenas en costas al Consistorio, que ha tenido que devolver las cantidades indebidamente cobradas, así como los costes derivados".

Fuentes del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que lidera Borja Carabante, explicaron a Europa Press que las sentencias sobre las que informa Dvuelta hacen referencia a "la argumentación de que la distancia real del tramo controlado no coincide con la especificada, no que el radar no esté bien calibrado".