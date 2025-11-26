Sanz cree que "a Madrid se le deben unos Juegos Olímpicos" y asegura que se "está en disposición de abordarlos"

Archivo - Juegos Olímpicos De París - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, cree que "a Madrid se le deben unos Juegos Olímpicos" y asegura que la ciudad "está en disposición de abordarlos".

En una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, la vicealcaldesa ha recordado que quien tiene que tomar la decisión es el propio comité organizador pero ha insistido en que "a Madrid se le deben unos Juegos Olímpicos".

No ha obviado que para unos Juegos se requiere de "un consenso importante" y "tener una cierta garantía de que el día que se dé ese paso va a ocurrir". "Madrid no merece que se le vuelva a rechazar en una candidatura olímpica. No fue demasiado justo que no se le diera a una de las anteriores", ha opinado.

Y mientras Madrid seguirá trabajando para seguir acogiendo "extraordinarios eventos que sitúan a la ciudad en el top 5 de las deportivas mundiales, junto con Nueva York, Londres o París". "Ninguna de esas otras cuatro ciudades que están en ese ranking tiene un Gran Premio de Fórmula 1 y lo que hace Madrid es añadir un plus".

Otro ejemplo que ha puesto ha sido el partido de la NFL, con las 40.000 personas de fuera de Madrid que fueron a verlo y su traducción en repercusión económica. Preguntada sobre si volverán en 2026, Inma Sanz ha indicado que se trata de un acuerdo entre clubes pero que el Ayuntamiento de Madrid, en todo caso, pondrá todo de su parte. "Ayudaremos en lo que podamos, como hemos hecho", ha concluido.