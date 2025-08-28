Sanz se despide de la Alcaldía en funciones y destaca la labor del Gobierno municipal, que ya espera a Almeida

Archivo - La alcaldesa en funciones y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

El primer edil vuelve este lunes

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, se ha despedido este jueves de la Alcaldía en funciones y ha agradecido al "equipo muy sólido" del Gobierno municipal por su trabajo este verano, a la espera del regidor, José Luis Martínez-Almeida, que vuelve a su posición este lunes.

En su última aparición pública con el cargo, Sanz ha recordado ante los medios de comunicación que comenzó con "tranquilidad" y "orgullo" junto a unos objetivos "muy claros", marcados por el primer "desde el primer minuto".

La responsable municipal ha admitido que ella "podía ser quizá la cabeza visible" de todo el equipo de Gobierno local, pero ha hecho hincapié en que los delegados de las diferentes áreas han formado un grupo "muy conjuntado" que ya espera "ansiosamente" al alcalde.

En este sentido, ha señalado que desea escuchar "todas esas experiencias de paternidad" porque "no hay cosa más bonita en la vida que ser padre o madre". A poco días del regreso del regidor, Sanz ha confesado que han tratado "de no incordiarle demasiado durante este tiempo".

Al hilo, ha expresado que él "vendrá con toda la fuerza para seguir avanzando" en la capital, "en un especial momento positivo" que ha achacado al "liderazgo del alcalde de Madrid".

"Es un honor ser alcaldesa en funciones en estos momentos de tu ciudad, de la ciudad donde han nacido tus hijos, donde vive toda tu familia, todo tu entorno. Es un profundo honor", ha insistido.