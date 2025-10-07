Sanz espeta a MM que las normas son para todos, a Maroto "que deje de hacer el ridículo" y cree que no les importa Gaza

Una persona durante la movilización bajo el lema ‘Alto al genocidio contra el pueblo Palestino. Por el fin al comercio de armas y a las relaciones con Israel’ - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha espetado a Más Madrid que las normas son de aplicación para todos, en referencia a las pancartas en los balcones del Edificio de Grupos Municipales, para cargar contra la socialista Reyes Maroto pidiéndole "que deje de hacer el ridículo" y añadir que a la izquierda "no le importan nada las víctimas en Gaza", sólo "sacar rédito político".

Desde la presentación del Open de España de Golf 2025, Sanz ha contestado en primer lugar a Más Madrid, formación que tiene tres días para presentar alegaciones ante una potencial retirada de las pancartas según el informe jurídico emitido desde la Presidencia del Pleno. "Aquí no hay una normativa para los ciudadanos y otra para la izquierda. Una vez que se haga esa resolución, los grupos políticos tendrán que cumplir, como todos los demás", ha manifestado.

Preguntada por la manifestación del sábado --según datos de Delegación, 100.000 personas secundaron la protesta mientras que la organización, la Asociación Hispano Palestina Jerusalén (AHPJ), la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), y la Campaña por el Embargo de armas a Israel y las Asambleas de Madrid con Palestina, elevaron la cifra a más de 400.000--, la vicealcaldesa ha contestado que "a la izquierda le importa exactamente nada las víctimas en Gaza porque lo único que les importa es sacar rédito político de esta cuestión".

"OTROS NO ESTÁN EN BUSCAR LA PAZ"

Tras manifestar su respeto por las manifestaciones y por "la gente que de manera pacífica siempre ha participado", la delegada ha remarcado que lo que no respeta es "a los violentos, a los que se dedican a hacer cosas que no se deben hacer en una manifestación como, por supuesto, proferir insultos contra adversarios políticos".

"Lo que demuestran precisamente es lo poquito que les importa las víctimas en Gaza, lo poquito que les importa la resolución de ese conflicto. Estamos en un momento extraordinariamente importante, en el que espero que se produzcan avances reales para que se pueda llegar a una situación de paz en esa zona, que tanto tanto lo necesita. Otros no están en eso, no están en buscar la paz, simplemente en tratar de buscar rédito político", ha lanzado.

EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS

Ayer Reyes Maroto acusaba al alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, de ir contra la transparencia que defiende el regidor después de acusarle de que las cámaras de videovigilancia no funcionaran en el recorrido de la manifestación por Palestina del pasado sábado para evitar que se viera la "marea de dignidad".

"Le pido por favor a Reyes Maroto que deje de hacer el ridículo una vez más con el asunto de las cámaras porque cada vez que hay una manifestación vuelve a las mismas. En el Ayuntamiento lo hemos explicado decenas y decenas de veces: siempre que se produce una emergencia, que se produce una manifestación que es masiva, por protección de datos no es que se corte la imagen de las cámaras, que siguen funcionando, lo que no se hace es salir al exterior (esas imágenes) por protección de datos", ha explicado.

Desconoce Sanz si Maroto actúa "de mala fe o lo sabe y miente". "O simplemente es que no sabe cuántos distritos hay en Madrid y tampoco sabe cómo funcionan los servicios del Ayuntamiento, pero ya está bien de mentir y manipular", ha reclamado.