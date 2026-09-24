Sanz le dice a Maroto que busque soluciones residenciales en Casa 47 porque "no han hecho nada para ayudar a Maricarmen"

Maricarmen minutos antes de ser desahuciada, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Maricarmen, una vecina de 87 años del barrio madrileño de Retiro, se enfrenta este miércoles día 23 a un cuarto y definitivo intento de desahucio de la casa donde - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha contestado a la portavoz socialista, Reyes Maroto, que busque soluciones residenciales en la estatal Casa 47 porque "no han hecho nada para ayudar a Maricarmen", la mujer de 87 años que ayer fue desahuciada del piso en el que residía en el distrito de Retiro desde hace 71 años.

La contestación de Sanz en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno responde a la carta enviada por Maroto para que se convoque una reunión "de urgencia" del consejo de administración de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) y activar "soluciones residenciales" en la ciudad, además de estudiar posibilidades como comprar bloques enteros para responder a la crisis habitacional por la que atraviesa Madrid.

"Donde debe dirigirse es a Casa 47 y al Ministerio de Vivienda, que no han hecho absolutamente nada durante todo este tiempo para solucionar la situación de Maricarmen. Tienen que dejar de hacer demagogia ya", ha instado.

La también portavoz municipal vio en las protestas que se registraron ayer "una división entre dos socios del Gobierno, pero lo que no hay es ninguna solución", para apostillar que "desde que gobierna Pedro Sánchez, la vivienda ha pasado a ser el primer problema de los españoles, cuando antes no lo era".

En este punto ha arremetido contra "las cifras ridículas que invierte el Gobierno de España en la ciudad, 20 millones de euros frente a los más de mil millones" municipales. "Nos han prometido tantas y tantas veces miles y miles de viviendas y los madrileños no han visto ninguna, han visto exactamente cero viviendas. No tienen ninguna credibilidad, no puede venir el señor de La Mareta ahora a darnos lecciones desde Nueva York acerca de su preocupación por Maricarmen", ha criticado.