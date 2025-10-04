Sanz (PP) critica que Sánchez trate a Madrid como "vaca lechera" para "pagar la fiesta" del independentismo

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y vicesecretaria general del Partido Popular de Madrid, Inma Sanz, ha criticado este sábado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trate a la región como "vaca lechera" para "pagar la fiesta" del independentismo y ha tildado de "inconstitucional y absurdo" contar con un "concierto fiscal" para Cataluña.

Así lo ha trasladado en su intervención en la Jornada sobre financiación autonómica organizada por el PP de Madrid, donde ha subrayado que la decisión de "mancomunar" la deuda autonómica y el pacto para un "concierto fiscal" en Cataluña son "las dos mayores agresiones de Sánchez contra España junto con la Ley de Amnistía". "Tenemos a un presidente dispuesto a vender el país a cambio de seguir en La Moncloa", ha denunciado.

Sanz ha señalado que el plan es convertir a España en un "sistema de explotación" en el que a los leales a la nación se les trata como "a vacas lecheras a las que ordeñar para que Sánchez se perpetúe en el poder".

"Quieren que los madrileños paguemos la fiesta, que no tengamos nada que decir sobre la fiscalidad y los servicios en Cataluña, pero ellos decidirán qué impuestos se ponen en Madrid. Y ya os digo que no serán los impuestos bajos, seña de identidad de nuestro partido y que están detrás de la prosperidad de Madrid y de su gran momento", ha valorado.

Frente a ello, ha recordado que en Madrid se apuesta por impuestos bajos, "seguridad jurídicas y el carácter libre" de sus ciudadanos, algo que les ha llevado a ser "locomotora económica de España". "Es lo que Sánchez y sus socios no pueden soportar: el éxito de una región donde la gente no les vota y les planta cara, por eso para ellos es fundamental controlar Madrid y convertirla en vasallo de los independentistas", ha alertado.