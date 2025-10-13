Sanz reitera el respeto por decisiones judiciales y remarca que no se ha entrado al fondo de las pancartas propalestinas

Archivo - Más Madrid despliega una bandera de Palestina y pancartas en el Edificio de Grupos: "Sí, es un genocidio". - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa, delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz municipal, Inma Sanz, ha reiterado el respeto del Gobierno municipal por las decisiones judiciales, para remarcar que el juzgado no se ha pronunciado de facto sobre el fondo de las pancartas propalestinas colgadas en los balcones de los despachos de Más Madrid.

"Los tribunales no han entrado en ningún caso en el fondo de la cuestión, simplemente lo que han entendido es que debían adoptar esas medidas cautelarísimas al entender que si no se adoptaran podría suponer un perjuicio para los demandantes", ha trasladado a la prensa desde Valdebebas.

Tras destacar el respeto por las decisiones de los tribunales, Sanz ha emplazado a esperar al pronuncimiento de la Justicia para adoptar las medidas oportunas por parte del presidente del Pleno, Borja Fanjul.

CAUTELARÍSIMA DE MÁS MADRID ACEPTADA

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo 18 de Madrid estimaba el pasado viernes la medida cautelarísima de Más Madrid y suspendía la retirada de las dos pancartas propalestinas de los balcones del Edificio de Grupos Municipales.

Más Madrid había recibido orden de retirar antes de la medianoche del viernes las pancartas propalestinas de sus balcones del Edificio de Grupos Municipales, a lo que el principal grupo de la oposición respondió presentando una petición de medida cauletarísima en los juzgados madrileños para evitarlo.

El juzgado la estóim para "asegurar la efectividad de una eventual sentencia estimatoria y para evitar que el recurso contencioso-administrativo pierda su finalidad legítima".

El juzgado ha convocado a las partes, Más Madrid y Ayuntamiento, este miércoles 15 de octubre a las 9.40 horas, donde podrán formular las alegaciones que estimen oportunas sobre la medida cautelarísima planteada, además de la documentación que estimen oportuna, con independencia de lo que proceda a ese nivel en el proceso judicial sobre esta causa en vía contencioso-administrativa.