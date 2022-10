Sanz ve "incremento" en actividad de bandas en Madrid pero cree que detectores en colegios no solucionarían "gran cosa"

"¿Es una situación generalizada? Por supuesto que no ¿Es una situación que nos preocupa y nos ocupa y destacamos como grave porque son delitos graves? Sí", señala

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno municipal y delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, ha aseverado que "se ha visto un incremento de la actividad delictiva" de bandas juveniles en la capital, si bien considera que instalar detectores en colegios no solucionaría "gran cosa" porque "la realidad es que los hechos delictivos como norma general no se producen en los colegios".

"Entiendo que pueda haber esa demanda o preocupación por parte de los padres. No creo que fuera a solucionar gran cosa esa cuestión, pero en todo caso si hay alguna situación concreta que se pudiera valorar... pero no supone una solución al problema, porque la violencia no se suele producir ahí (centros educativos) en la mayoría de casos", ha expresado la también vicesecretaria sectorial del PP madrileño en una entrevista con Europa Press.

Y es que algunas AMPAS han solicitado instalar arcos detectores de armas en los accesos a los centros educativos. Aseguran que hay alumnos que se ausentan de las clases para evitar cruzarse con bandas en su camino a casa o al colegio.

"Llevamos mucho tiempo diciendo que había que poner especial incidencia desde el punto de vista policial en esta cuestión, porque es verdad que hace años se consiguió desarticular las jerarquías de esas bandas, como los Latin King. Se hicieron golpes policiales muy importantes y se consiguieron desarticular", ha destacado.

Según la radiografía de Sanz, en las bandas juveniles ahora se incorporan "nuevos miembros", la actividad delincuencial crecía, y esos nuevos miembros "cada vez eran de más corta edad". "Nos preocupa mucho, son niños de 10, 11, 12 años... que empiezan a relacionarse con esos entornos y son captados para provocar los delitos que los mayores no quieren cometer por tener una mayor responsabilidad penal", ha indicado.

POTENCIAR LA FIGURA DEL AGENTE TUTOR

Valora que "se actúa de manera contundente con Policía Nacional, con Delegación, con las inspecciones en locales, incrementando los agentes tutores", con un mínimo de doce en cada Unidad Integral de Distrito (UID) de la Policía Municipal, lo que supone, "en algunos casos", duplicar la plantilla actual.

"Esta figura funciona muy bien en este ámbito, tiene mucho de preventivo, y además de facilitar información para actividades policiales, sirve para prevenir. Son figuras más amables y por tanto cuando intervienen en los centros, hacen charlas y es una relación más cercana y no la del uniforme policial", ha explicado.

Así, la voluntad del Gobierno municipal es "potenciar" esta figura "porque funciona muy bien, y se alía con la parte social que es el plan de violencias urbanas, desde el área de Pepe Aniorte (Familias, Igualdad y Bienestar Social), y que colaboran muy conjuntamente para erradicar estas situaciones".

Mientras la competencia en la parte policial recae en la Policía Nacional, desde la Municipal se puede "incautar armas, suministrar información".

TASA DE REPOSICIÓN "POR TIERRA, MAR Y AIRE"

Inmaculada Sanz ha insistido en la necesidad de que el Gobierno de la Nación elimine la tasa de reposición en los Cuerpos de Policía Municipal y Bomberos.

Tal y como ha explicado "se incorporan ahora a final de año unos 500 agentes (a la Policía Municipal), y se alcanzará esa cifra de los 6.000 pero Madrid necesita llegar a 7.000 agentes para tener una plantilla operativa adecuada al tamaño de la ciudad y de la corona metropolitana".

Lamenta que no haya habido "ninguna receptividad" después de estar tres años "demandándolo al Gobierno de España" porque "es urgente" y "no es de recibo seguir funcionando cuando confluyen eventos tanto con horas extraordinarias como con suspensión de libranzas en algunos casos".

Así, Sanz ve "una nueva oportunidad" la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para permitir una oposición extraordinaria y "poder llegar a esas cifras o al menos liberar esa tasa de reposición porque con las cifras actuales se tardarían varias décadas hasta alcanzar esa cifra que se necesita". "Es urgente porque la ciudad lo requiere, la actividad, el número de eventos. Y es imprescindible que lo logremos", ha finalizado.