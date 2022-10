Ningún edificio municipal está okupado a día de hoy y delegada de Seguridad pide datos actualizados a Delegación

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, ha destacado que ningún edificio municipal está okupado en la actualidad al tiempo que ha reclamado a la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, datos actualizados sobre okupación en la capital.

"No tenemos acceso a todos ellos (datos de okupación), porque muchas veces la denuncia es a través de Policía Nacional, y desde hace bastantes meses no se están dando los datos totales de okupaciones en la ciudad de Madrid y no tenemos datos actualizados. Sí sabemos cuándo son edificios municipales, que en estos momentos están todos desokupados", ha trasladado la también portavoz del Gobierno municipal en una entrevista con Europa Press.

En este sentido, ha explicado que "en su momento se creó una especie de figura en Delegación del Gobierno para ocuparse de esas cuestiones con gobiernos anteriores". En estos momentos, Sanz desconoce si dicha figura está operativa ya que no hay un "acceso actualizado a esas situaciones".

"Conocemos muchas a través de Policía, pero no conocemos todos. Muchas veces están judicializadas. No tenemos posibilidad de acceso salvo que lo facilite una figura coordinadora como la que estaba establecida en su momento en Delegación del Gobierno", ha reclamado.

Ha recordado que "desde el minuto uno" el Gobierno municipal aseveró que "sería intolerante con la okupación, y se desalojó La Ingobernable, se desalojó La Dragona y La Quimera en colaboración con la Policía Nacional" ya que "Madrid no puede ser una ciudad que admita esos comportamientos, porque la okupación es un delito y acarrea graves problemas al entorno".

Respecto al futuro centro de salud en Prado 30, donde se alojaba La Ingobernable, ha indicado que se está llevando a cabo "la cesión a la Comunidad de Madrid para que se lleve a cabo". "No sé el momento procesal exacto, pero confío en que se lleve a cabo cuanto antes y que se incorpore a los próximos presupuestos de la Comunidad de Madrid", ha remarcado, para apuntar que este centro de salud "era imprescindible".

NARCOCHABOLAS Y VENTA AMBULANTE ILEGAL

Sanz también ha hecho hincapié en las narcochabolas "que había en algunos barrios de Madrid, y que se habían desplazado en muchos casos desde la Cañada Real u otros distritos" y ha celebrado que la Policía haya actuado "de manera muy intensa para desarticular esas narcochabolas donde se traficaba y se consumía".

"No nos vamos a cansar de combatir estas situaciones y de abordar los problemas sociales asociados a las mismas cuando se desarticulan. Estos protocolos van con SELUR, con Samur Social... para dar respuesta a situaciones de vulnerabilidad y adicciones que pueda haber. Hay que dar respuesta sanitaria y social a esas situaciones", ha indicado.

La delegada de Seguridad ha destacado que asimismo "hay situaciones que se han ido resolviendo, como el problema de la venta ambulante ilegal", que cuando llegó el actual equipo de Gobierno a Cibeles "estaba disparada" y ahora "es un problema mucho más residual".

"No podemos decir que está erradicado, pero desde luego se consiguió atajar quitando la resolución del Gobierno anterior por la que prácticamente se impedía que pudieran realizar cualquier actuación. Han hecho actuaciones importantes en la calle, pero también en origen, con esas mafias que explotan a las personas por esa mercancía. Se han hecho operaciones muy importantes en Madrid. Es algo en lo que seguiremos haciendo mucha presión, porque no es admisible", ha valorado.

SALTO TECNOLÓGICO PARA UNA MAYOR EFICACIA

Del mismo modo, Inmaculada Sanz se ha referido a la "modernización de todos los medios con los que cuenta la Policía Municipal para que la eficacia policial sea cada vez mayor". A eso se suma, ha manifestado, un "salto tecnológico que ha sido trascendental en estos tres años, con la incorporación de taser, drones, proceso de digitalización, tablets... todo ese salto tecnológico que hace que su trabajo sea más operativo y se pierda menos tiempo en labores administrativas".

En este punto, la delegada de Seguridad madrileña se ha referido a la "mayor labor inversora en cuanto a infraestructuras que se ha hecho en la historia de la Policía Municipal de Madrid". "Al finalizar la legislatura, tendremos en marcha los proyectos para la mitad de las Unidades Integrales de Distrito (UID)", ha vaticinado al tiempo que ha recordado que se han inaugurado ya las de Moncloa, Hortaleza o Retiro.

"Tenemos en obras Ciudad Lineal y Villa de Vallecas. Era imprescindible, porque estaban en esas unidades prefabricadas que habían terminado su vida útil hace muchos años y que no estaban en condiciones ni para la Policía ni para el ciudadano", ha finalizado.