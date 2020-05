Satse reclama renovar los contratos de enfermeras hasta el 31 de diciembre para reforzar la Atención Primaria

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de enfermería SATSE ha trasladado a la administración sanitaria de la Comunidad de Madrid la necesidad de reforzar la Atención Primaria, para lo que ha reclamado la renovación de todos los contratos Covid-19 hasta el 31 de diciembre.

"La renovación de estos profesionales serviría, por un lado, para reforzar los centros de salud, muy deficitarios de personal, y para permitir que las enfermeras y enfermeros de los centros sanitarios puedan disfrutar de los numerosos días libres que se les deben", ha argumentado la organización sindical en un comunicado.

Además, SATSE ha recordado la necesidad de suplir a todas aquellas profesionales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) que decidan ejercer sus derechos a la hora de solicitar reducciones de jornada, permisos o vacaciones.

"Vamos tarde, demasiado tarde ya que los centros de salud están empezando a asumir las miles de altas que se están produciendo en los hospitales de la Comunidad. Están comenzando a hacer seguimiento de pacientes y familiares y la plantilla es claramente deficitaria. Los refuerzos deben venir de los miles de profesionales sanitarios contratados para el Covid-19", ha recalcado el secretario de Acción Sindical de SATSE Madrid, Jesús García García.

Por otro lado, desde el sindicato de enfermería se ha reiterado a la administración la necesidad de realizar PCR y/o serologías a todos los profesionales de Atención Primaria, que están llamados a ser el referente en esta fase de la pandemia.

CONTROVERSIA CON LOS TEST RÁPIDOS

"Los test rápidos, según los datos que se van obteniendo, tienen una sensibilidad y/o especificidad controvertida ya que hay que recordar que no son prueba diagnóstica para saber si el profesional está infectado de Covid-19 y su valor predictivo es escaso. Con todo, exigimos pruebas de serología mediante test ELISA e inmunoquimioluminiscencia para todos los profesionales", ha manifestado García.

García ha constatado que "desde los centros de salud se tendrán que realizar análisis de los casos positivos, realizar el seguimiento de éstos y también de sus familias y contactos cercanos, los denominados rastreadores, que no podrán llevarse a cabo si las plantillas son tan deficitarias como la actuales".

Asimismo, ha advertido que es "una temeridad tener a profesionales sanitarios que desconocen si son positivo o no y, lo que es peor, sin saber sin son vectores de contagio", porque "no se puede permitir que profesionales que tienen que cuidar no sólo a pacientes con Covid-19 sino también pacientes crónicos y/o vulnerables, desconozcan su propio estado de salud". "Es una bomba de relojería que podría echar abajo la ingente labor realizada hasta ahora", ha sentenciado.