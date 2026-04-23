La secretaria de Estado de Migraciones anuncia ajustes para agilizar la regularización en sus primeras semanas

La alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, durante una visita a oficinas de Servicios Sociales en Alcorcón - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MADRID

ALCORCÓN 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha anunciado este jueves la aprobación de nuevas instrucciones interpretativas para clarificar trámites en el proceso de regularización extraordinaria iniciado esta semana.

Las nuevas directrices buscarán evitar errores en la presentación de documentación y simplificar los pasos, de modo que solo se exijan los documentos estrictamente necesarios y que estos sean emitidos por las entidades competentes.

Así lo ha avanzado Cancela durante la visita al centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alcorcón, donde se presta atención a migrantes en proceso de regularización, un recorrido en el que ha estado acompañada del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y de la alcaldesa de la ciudad, Candelaria Testa.

En un contexto de alta demanda y con el objetivo de agilizar las primeras fases del procedimiento, consideradas las más complejas, Cancela ha defendido que se trata de un proceso "vivo" que requiere ajustes continuos para responder a dudas y necesidades.

El calendario marca el 30 de junio como fecha límite para presentar solicitudes, con un sistema que contempla la concesión de una autorización provisional en un plazo de 15 días, permitiendo trabajar y residir mientras se resuelve el expediente definitivo.

Desde Migraciones insisten en que los plazos son "muy breves" pero que se busca hacer el procedimiento ágil y poco burocrático, con formularios y requisitos accesibles a través de una única fuente oficial en la web del Ministerio.

La secretaria de Estado ha reconocido que existen dudas en cuestiones como la obtención de antecedentes penales en algunos países, aunque ha garantizado la implicación de los ministerios competentes para facilitar estos trámites.

El proceso se articula mediante cita previa y canales oficiales, con atención permanente para resolver incidencias, en coordinación con colegios profesionales, administraciones locales y entidades sociales que colaboran en la gestión.

ALCORCÓN COMO "EJEMPLO"

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha reivindicado el "ejemplo" de Alcorcón, donde se demuestra que "cuando se quiere, se puede", al tiempo que ha instado al resto de administraciones a sumarse a un proceso que, a su juicio, ofrece soluciones reales frente al "ruido" y los discursos de confrontación.

Martín se ha referido así al refuerzo que se ha hecho en esta localidad de los servicios municipales en las oficinas de atención, en el registro o en el padrón municipal, y la organización de charlas de información y acompañamiento para las personas migrantes que se quieran sumar al proceso de regularización ya en marcha.

El representante del Ejecutivo central ha insistido en que Alcorcón encarna "la mejor de las prácticas" en materia de cooperación institucional, poniendo en valor el trabajo conjunto entre administraciones y tejido social para avanzar en la integración de personas migrantes.

Además, ha recalcado que el Gobierno de España mantiene "los brazos tendidos" para que otras administraciones madrileñas colaboren en este proceso, con el objetivo de que la regularización se resuelva "de la manera más completa, más exhaustiva y más satisfactoria".

En la misma línea, ha defendido que el Ejecutivo no trabaja "para el ruido, sino para las soluciones", en contraste con quienes, según ha señalado, "son profetas del apocalipsis" y fomentan escenarios de confrontación en torno a la migración.