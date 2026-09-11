Seis detenidos por un apuñalamiento en Latina entre miembros de bandas juveniles violentas

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MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Policía Municipal de Madrid, han detenido a seis personas por su presunta relación con un apuñalamiento en una zona de ocio frecuentada por jóvenes en Latina entre miembros de bandas juveniles violentas registrado el pasado mes de febrero.

En concreto, el apuñalamiento tuvo lugar la noche del 20 de febrero en la avenida del Padre Piquer, a la altura del número 3, en el transcurso de un enfrentamiento entre bandas juveniles en el que se emplearon armas blancas y armas de fuego, según han indicado a Europa Press fuentes policiales.

Un individuo, acompañado de otros sujetos, se apeó de un vehículo y agredió por la espalda a una persona con un arma blanca de grandes dimensiones, según han informado la Policía Nacional y la Policía Municipal.

Como consecuencia de ello, un hombre de 33 años resultó herido grave con dos heridas penetrantes por arma blanca en la espalda y tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario, donde ha permanecido varias semanas ingresado en la UCI hasta recibir el alta.

Tras la investigación policial, seis varones han sido detenidos como presuntos responsables de los delitos de lesiones, pertenencia a organización criminal y contra la salud publica.

Las investigaciones policiales permitieron identificar el automóvil implicado en los hechos, así como a los ocupantes del mismo, que formaban parte de una banda juvenil de carácter violento. Este grupo criminal se dedicaba al trafico de drogas y estaba implicado en diversos delitos violentos cometidos con anterioridad.

De esta forma, el pasado día 11 de agosto se llevaron a cabo seis entradas y registros en los domicilios de estas personas. Los agentes se incautaron en ellos de materiales relacionados con bandas juveniles de carácter violento, así como sustancias estupefacientes y dinero en efectivo.

Entre ellos, diversas sustancias estupefacientes, armas de fuego simuladas, armas blancas, dinero en efectivo, teléfonos móviles, numerosas tarjetas SIM y elementos como ropa o documentos que los relacionaban con su implicación en bandas juveniles de carácter violento.

Por todos estos hechos, se ha procedido a la detención de seis varones como presuntos responsables de los delitos de lesiones, pertenencia a organización criminal y contra la salud publica, siendo puestos a disposición de la autoridad judicial.