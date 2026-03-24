Seis heridos en una colisión frontal en la localidad abulense de Navahondilla, cerca del límite de la Comunidad

Helicóptero del Summa 112 evacúa a heridos en un accidente de tráfico en Navahondilla (Ávila) a escasos kilómetros del límite con la Comunidad de Madrid - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de seis personas han resultado heridas de diversa gravedad tras sufrir este martes sobre las 13.40 horas una colisión frontal mientras circulaban por la M-501 a su paso por la localidad abulense de Navahondilla, cerca del límite con la Comunidad de Madrid.

El accidente se ha producido a la altura del kilómetro 64 de la citada vía, que una vez entra en territorio de Castilla y León pasa a denominarse CL-501, hasta donde se han trasladado efectivos sanitarios de la Comunidad de Madrid, según ha informado Emergencias 112.

En concreto, el personas del Summa 112, en colaboración con el de Sacyl, ha estabilizado y evacuado a seis personas, cuatro de ellas como potencialmente graves y otras dos en estado grave, a los hospitales Doce de Octubre, Puerta de Hierro y el Clínico.

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid, también presentes para atender la emergencia, han tenido que rescatar a tres de las víctimas del interior de sus vehículos.

La Guardia Civil, por su parte, se ha hecho cargo de las investigaciones en torno al suceso, en el que se han visto implicados dos turismos y una monovolumen.