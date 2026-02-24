Seis heridos, uno de ellos muy grave, tras una colisión frontal entre un turismo y una furgoneta en Ambite

Bomberos de la Comunidad de Madrid atienden a los heridos de un accidente de tráfico en Ambite. - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los cinco pasajeros de una furgoneta y la conductora de un turismo han resultado heridos, uno de ellos de gravedad, tras sufrir una colisión frontal mientras circulaban por la M-204, en el término municipal de la localidad madrileña de Ambite.

Los hechos se han producido esta mañana, sobre las 8.15 horas, a la altura del kilómetro 18 de la citada carretera, cuando ambos vehículos han colisionado frontalmente, según han informado desde Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Efectivos del SUMMA 112 se han trasladado hasta la zona, donde han atendido a los cinco ocupantes de la furgoneta, cuatro de ellos por heridas leves y uno en estado grave al que han atendido por una parada cardiorrespiratoria revertida tras 50 minutos de maniobras.

Por estos motivos ha sido trasladado en estado muy grave en helicóptero al Hospital 12 de Octubre, a donde también han trasladado a los otros ocupantes de la furgoneta, todos ellos varones.

Por su parte, los Bomberos de la Comunidad de Madrid han excarcelado del turismo a la conductora y única ocupante, una mujer de 30 años que ha sido estabilizada y trasladada por el SUMMA 112 al Hospital Gregorio Marañón con pronóstico potencialmente grave.