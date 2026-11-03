El SER llega por primera vez desde este 3 de noviembre al barrio de Opañel, en Carabanchel

Archivo - Un parquímetro, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). La medida, en caso de producirse, se orientaría a lugares donde la llegada de visitantes dificulta que los vecinos aparquen cerca de casa, como áreas con gran actividad comercial, c - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid activa este martes el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) por primera vez en el barrio de Opañel, con 2.760 nuevas plazas reguladas, y también lo ampliará en el barrio de San Isidro, con 401 reservas de estacionamiento, ambas zonas en Carabanchel.

Es una extensión del SER que supone ampliar en 3.161 las plazas en el distrito de Carabanchel, de las que el 94% (2.979) serán verdes, es decir, para los vecinos y el 6% (182), azules o de rotación. Con esta nueva modificación del contrato del SER, la ciudad tendrá más de 183.000 plazas reguladas en trece distritos.

El perímetro del servicio en estos barrios está delimitado, en el caso de Opañel, por las calles de Oporto, Antonio Leyva, General Ricardos, Mercedes Arteaga y Portalegre y por paseo de San Illán, Puente de Toledo, General Ricardos y Comuneros de Castilla, para la segunda fase de ampliación del SER en San Isidro.

La modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible prevé, en su artículo 57, la ampliación del SER siempre que se cuente con el acuerdo previo favorable de la Junta de Distrito correspondiente tras la consulta a los vecinos y asociaciones vecinales afectadas. La de Carabanchel realizó una audiencia pública para la extensión del SER durante 15 días desde el 27 de abril, resultando favorable.

Desde el pasado 5 de octubre, los ciudadanos empadronados en estos barrios pueden solicitar la autorización de estacionamiento de residente para aparcar sin ser sancionados.

El Ayuntamiento de Madrid inició en la primera semana de octubre una campaña de comunicación a través de correos electrónicos y SMS, carteles informativos en las comunidades de vecinos y dípticos con información respecto a los canales a través de los que se puede obtener la autorización de estacionamiento, la web www.madrid.es/ser y el teléfono 010, en cualquiera de las oficinas de atención a los ciudadanos de Línea Madrid o en la Oficina Especializada de la calle Bustamante, 16.