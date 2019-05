Serra destaca la necesidad de "recuperar Madrid para las mayorías sociales"

Publicado 30/04/2019 14:03:08 CET

La candidata de Unidas Podemos-IU-Madrid en Pie a la Presidecia de la Comunidad de Madrid, Isabel Serra, ha destacado este martes la necesidad de "recuperar Madrid para las mayorías sociales", para lo que apuesta por "servicios públicos de calidad" y "mejorar la situación del empleo".

Serra se ha manifestado en este sentido tras reunirse con el secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, para quien "es una vergüenza" la evolución de la región, donde está creciendo la riqueza "y al mismo tiempo está creciendo la desigualdad".

Cedrún ha aludido a los últimos datos del INE que indican que el PIB creció un 3,7 por ciento en la Comunidad en 2018, siendo la comunidad que más crece, al tiempo que ha señalado que "uno de cada cinco madrileños y más de 350.000 familias" están en situación de "pobreza severa" y "casi 400.000 trabajadores asalariados", en situación de "pobreza", según un informe sobre pobreza y desigualdad elaborado por el sindicato.

"Estamos en un escenario verdaderamente escandaloso con una evolución del empleo que no termina de corregir el empleo precario", ha agregado Cedrún, quien ha apostillado que la Estrategia por el Empleo "no ha cubierto todas sus expectativas", lo que ha achacado a "la crisis permanente en el Consejo de Gobierno", desde "el escándalo de Cristina Cifuentes".

"Si esta es una de las comunidades más ricas de España, aquí no tiene por qué haber pobreza, aquí tiene que haber una riqueza que se reparta, aquí no tiene por qué haber 16.000 multimillonarios que están protegidos por el gobierno regional, no pagan Patrimonio, no pagan Sucesiones, están cada día siendo más ricos, creemos que todo eso se puede corregir y estoy convencido de que si el 26 de mayo gana la izquierda vamos a coseguir que nuestra Comunidad cambie el rumbo y podamos mirar al futuro con un poco más de esperanza", ha manifestado Cedrún.

En la misma línea, Serra ha señalado que "hay una oportunidad el próximo 26 de mayo para recuperar Madrid para su gente, para las mayorías sociales".

Serra ha dicho que frente a una situación "en la que aumenta la pobreza, en la que a pesar de ser la Comunidad más rica es la más desigual, con unas tasas de segregación enormes", lo que se necesita son "servicios públicos de calidad" y "mejorar la situación del empleo".

"Y eso se hace con un cambio de modelo productivo, eso se hace con una transición ecológica, necesitamos un sector público que realmente funcione de acuerdo a los interesesde los madrileños, y eso pasa por que la calidad del servicio y la estabilidad laboral se garantiza cuando hay una adjudicación pública", ha precisado Serra.

"Necesitamos una reforma fiscal que haga que los pobres dejen de pagar lo que los ricos no están pagando, para que el Impuesto de Sucesiones y el Impuesto de Patrimonio no esté bonificado al cien por cien o al 99 por ciento y que realmente haya una redistribución de la renta como se necesita en la Comunidad de Madrid", ha agregado la candidata.

A preguntas de los periodistas sobre la mayoría obtenida por Cs, PP y Vox en la Comunidad de Madrid en las elecciones del pasado domingo, Serra ha afirmado que los madrileños tienen "la oportunidad de echar al PP y de hacer que haya un gobierno de izquierdas" el 26 de mayo, por lo que van a trabajar para que "más gente vote por Unidas Podemos".

En cuanto a la división del voto de Podemos entre Unidas Podemos-IU-Madrid en Pie y Más Madrid, Serra ha afirmado que las dos formaciones tienen claro que "el objetivo es echar al PP del Gobierno".

"Para eso vamos a trabajar, haciendo lo que considere cada uno para que echemos al PP", ha apostillado.

Ante un escenario de pacto con el PSOE, Serra ha manifestado la disposición de Unidas Podemos a "apoyar a un gobierno de izquierdas si garantiza un programa de cambio para la Comunidad de Madrid".

"Pero solamente con un Unidas Podemos fuerte es como vamos a garantizar que haya un gobierno que realmente trabaje para los derechos de los madrileños", ha agregado.

Asimismo, ha dicho que para ellos "lo fundamental es el programa políticp y si ese programa cambia la vida de los madrileños, si revierte la situación de desigualdad que hay, si redistribuye la renta".