Serrano (PP) critica que el Gobierno pretenda "limitar" autonomía fiscal de las CCAA en un "mensaje dirigido" a Madrid

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha criticado este viernes que el Gobierno de la nación pretenda "limitar" la autonomía fiscal de las comunidades autónomas en un "mensaje dirigido" especialmente a Madrid.

Así ha reaccionado en declaraciones a 'Telemadrid', recogidas por Europa Press, después de que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya explicado este viernes que su departamento está trabajando en "poner algún límite" al dumping fiscal que, a su juicio, están acometiendo algunas comunidades autónomas como Madrid, por lo que intentará introducirlo en el nuevo modelo de financiación.

"Va a establecer o va a tratar de imponer un modelo de financiación autónoma que limite la autonomía fiscal de las comunidades autónomas. Especialmente es un mensaje dirigido a la Comunidad de Madrid que quiero recordar, y es importante, que todas las rebajas fiscales que hemos ido haciendo a lo largo de los últimos años han repercutido o se han traducido en un aumento de la recaudación al aumentar nuestra actividad económica", ha defendido el 'número dos' del PP de Madrid.

Así, ha reivindicado que la región ha contribuido al mantenimiento de sus servicios públicos, y a los del resto de España, puesto que su contribución a la solidaridad entre territorios "ha ido aumentando todos los años", incluso con bajadas de impuestos.

En esta línea, ha insistido en que el Gobierno de España lo que pretende en el nuevo acuerdo de financiación con Cataluña es "un modelo a la carta" que beneficie "a los independentistas" para seguir en el poder. Considera que esta no es la manera de negociar la financiación mediante un "acuerdo bilateral" mientras el resto de comunidades autónomas ven cómo "se reparte el resto de la tarta" y se tienen que "tragar lo que pongan sobre un papel".

"Hay que ver cómo afecta a Madrid porque la pregunta es de dónde va a salir ese dinero que dicen que va a regar a todas las comunidades autónomas, especialmente a Cataluña", ha señalado. Sobre la intención de Gobierno de elevar el porcentaje de cesión a comunidades del IRPF e IVA, considera que "tiene trampa" porque "una cosa es que te cedan el impuesto y otra cosa es que te quedes la recaudación".