Serrano (PP) critica que Puente "se jacte de haber hecho todo bien" en Adamuz: "No es fatalidad, es mala gestión"

MADRID 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha criticado este sábado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, "se jacte de haber hecho todo bien" en Adamuz (Córdoba), tras el accidente ferroviario que se ha saldado con 46 víctimas mortales, y ha afirmado que "no es fatalidad" sino "mala gestión".

Desde la II Intermunicipal del PP de Madrid, el 'número dos' del partido ha señalado que las infraestructuras en España se están "deteriorando" porque el Gobierno de Pedro Sánchez "ha dejado de creer en el futuro". "No es mala suerte, ni casualidad, ni fatalidad, es mala gestión, y un país que no cuida sus infraestructuras, es un país que no se cuida a sí mismo", ha reivindicado.

Considera que la situación de las infraestructuras en el territorio nacional es "similar" a la del Gobierno de España que es "decadente, incierto, peligroso y de poco fiar" con un ministro de Transportes que, además, es "un chulo".

Además del grave accidente de tren en Adamuz, Serrano se ha referido a las "incidencias graves que ya no sorprenden" porque se han convertido en "rutina" y ha criticado que, frente a ello, se encuentren un Gobierno "con excusas" y que se dedica a "echar las culpas a los demás".

Al hilo, ha destacado que es la izquierda la que convierte "los servicios públicos en eslóganes" porque "no sabe gestionarlos", algo que no es "ideología" sino que son "trenes que no llegan y carreteras que se deterioran". "En Madrid lo sabéis, sufrimos desde hace años con las Cercanías y no sólo retrasos, averías e incidentes sino accidentes y descarrilamientos", ha indicado ante los regidores presentes.

Por otro lado, y sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes que ha autorizado el Gobierno, Alfonso Serrano ha vuelto a cargar contra un Gobierno que no tiene una política de inmigración "seria" sino que apuesta por la "dejación, falta de control y ausencia" renunciando a ejercer la autoridad de Estado.

"La falta de control no es solidaridad y gobernar no es mirar para otro lado, y defender la dignidad de las personas es perfectamente compatible con defender la ley, el orden y la convivencia y ojo, ojo con usar las nacionalizaciones o las regularizaciones masivas para hacer ingeniería electoral", ha reprochado, a la vez que ha subrayado que el Gobierno de la nación no tiene "ni límites ni escrúpulos".

Es por ello que ha afirmado que los que piden respeto a las víctimas en Adamuz son los mismo que piden que callen ante un accidente que no se sabe "si era evitable" o que gritaban "asesina" a la presidenta madrileña en La Almudena.

"Son los que nos echaban en cara a un gobierno del Partido Popular cada víctima de violencia de género porque no había una ley contra ello y mirarlos hoy, a los feministas de pancarta, que no se sabe cuál es más putero sacando pecho por leyes que sueltan a violadores o poniendo en riesgo la seguridad de las mujeres con pulseras de AliExpress", ha denunciado.