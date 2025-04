Serrano (PP) se pregunta "qué habrá tapado" Óscar López en Paradores para tener una "carrera tan fulgurante" en el PSOE

MADRID 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, se ha preguntado este viernes "qué habrá tapado" el ministro para la Transformación Digital y secretario general del PSOE en la región, Óscar López, en Paradores para tener "una carrera tan fulgurante" en su partido.

"Justo después de esa etapa de Paradores, con las fiestas de sobrinas, (Óscar Lopez) vuelve a Moncloa de jefe de Gabinete, luego ministro, y luego secretario general del Partido Socialista de Madrid. ¿Qué tapará en Paradores para que un tío que traicionó a Sánchez haya tenido esa carrera tan fulgurante? ¿Qué habrá tapado? Yo lo dejo ahí", ha lanzado el 'número dos' del PP de Madrid en el acto de apertura de unas jornadas 'populares' entre distritos.

También ha cargado contra una izquierda en Madrid que está "perdida" y un "sanchismo desatado". "La izquierda sigue a lo suyo, victimismo, pancarta y cero propuestas. Lo de Óscar López ya roza lo cómico", ha aseverado.

Sobre la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha criticado que "bastó con que dijera que no conocía a (Víctor de) Aldama para que enseñara sus whatsapps. "Y resulta que tenía más whatsapps en un día con Aldama que yo con (Isabel Díaz) Ayuso en una semana, a veces. Y pasó de ministra invisible a candidata irrelevante", ha espetado.

SÁNCHEZ CONVIERTE MONCLOA EN "SU CHIRINGUITO", DENUNCIA

Sin embargo, ha subrayado que "lo más grave" está en La Moncloa, con un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha convertido al Ejecutivo en su "chiringuito personal".

"Ha dinamitado la credibilidad de la Fiscalía para proteger a los socios de Sánchez, para tapar las corruptelas del Gobierno de Sánchez y para tapar las corruptelas de su propia familia. Y es que Pedro Sánchez ha destruido todas las líneas rojas que protegían nuestra democracia. Y ha convertido, por ejemplo, el Consejo de Ministros en un comité de propaganda y a las instituciones del Estado en extensiones de su voluntad personal", ha expresado.

Por otro lado, también se ha referido al aumento de gasto en defensa al asegurar que es "de traca". "Pedro Sánchez nos pretende, ahora que venimos de Semana Santa, decir que es capaz del milagro de los panes y los peces y multiplicar lo que no se puede multiplicar. Ha anunciado que para llegar al compromiso con la OTAN y con Estados Unidos de llegar al 2% del PIB en Defensa", ha criticado.

"Pues ha dicho que para financiar esos 10.000 millones no va a tocar el gasto social, no va a subir impuestos y no va a aumentar la deuda. La pregunta es ¿cómo? Y entonces yo he estado pensando, y después de mucho pensar, digo, ya está (...) la única manera que tiene Sánchez es recortar de la partida de putas, la de Paradores, la de cocaína y la de Airbnb a cargo del dinero público. Si se carga esa partida, no que llegue al 2%, llega al 5% para gastárselo en Defensa si quiere", ha lanzado.