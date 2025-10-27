El servicio de Cercanías Guadalajara-Atocha-Chamartín permanecerá alterado este martes tras el descarrilamiento del tren

Archivo - Imagen de archivo de un tren de Cercanías en Madrid. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Cercanías entre las estaciones de Guadalajara, Atocha y Chamartín permanecerá alterado este martes tras el descarillamiento de un tren en la estación de San Fernando de Henares, en el término municipal de Coslada, que este lunes ha dejado seis heridos leves.

Como consecuencia de los trabajos de reparación en la infraestructura, la operativa para este martes se verá afectada en las líneas C-2, C-7 y C-8 de Cercanías.

En el servicio entre Guadalajara y Chamartín (ida y vuelta), se ofrecerá una frecuencia de un tren cada 15 minutos entre Guadalajara y San Fernando, con parada en todas las estaciones del trayecto.

Desde San Fernando, el tren continuará directamente hasta Chamartín, realizando únicamente una parada en Fuente de la Mora, han apuntado desde Cercanías.

En cuanto al servicio entre San Fernando y Atocha (ida y vuelta), entre las 6.30 y las 9.00 horas, la frecuencia será de seis minutos y, posteriormente, de 10 a 12 minutos.

Los hechos se han producido a las 15.26 horas de este lunes cuando el tren de Cercanías '21541' que cubre el trayecto entre Guadalajara y Chamartín (Línea C-2 de Cercanías) ha descarrilado en la vía 1 en San Fernando de Henares, según han indicado a Europa Press fuentes de Renfe.

Por causas que están siendo investigadas, el convoy se ha salido del eje de la vía cuando se procedía al cambio de aguja en la entrada a la estación, según han apuntado a Europa Press fuentes de Adif. Desde el 112 han apuntado que el vagón que ha descarrilado ha sido el quinto y último del tren.

Los servicios de emergencias han atendido finalmente a seis personas, todas ellas con pronóstico leve. Dos mujeres --una de 53 años y otra de unos 40-- han sido evacuadas al Hospital del Henares, mientras que los otros cuatro viajeros han sido dados de alta en el lugar, según han indicado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.