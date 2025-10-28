Ayuso ve en el descarrilamiento del tren de Cercanías "la viva imagen de la gestión de Sánchez" en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inaugura el Palacio de Justicia de Torrejón de Ardoz, a 28 de octubre de 2025, en Torrejón de Ardoz, Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este martes que el descarrilamiento ayer de un tren de Cercanías en San Fernando de Henares, que dejó a seis personas heridas leves, es "la viva imagen de la gestión" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la región.

Así lo ha expresado la dirigente regional en la inauguración del nuevo Palacio de Justicia de Torrejón de Ardoz, donde ha subrayado que Madrid tiene trenes "de los años 80". "No fue a peor porque ese tren descarriló entrando en la estación. Si lo llega a hacer a otra velocidad estamos hablando de otra circunstancia...", ha afirmado.

Además, Ayuso ha criticado que la "única vía de comunicación" con el ministro de Transportes, Óscar Puente, es "el Twitter", además de reprocharle que hoy "haya vuelto a mentir y manipular utilizando unas imágenes del colapso de las Cercanías de que son de su responsabilidad y achacándolas al Metro de Madrid". "Eso es lo que tenemos", ha censurado.