Los servicios de extinción trabajan en un incendio declarado entre Méntrida (Toledo) y Aldea del Fresno

Archivo - Cenizas del incendio que se originó ayer en Méntrida, a 18 de julio de 2025, en Casarrubios del Monte, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de extinción de la Comunidad de Madrid y de Castilla-La Mancha trabajan en un incendio de pasto y vegetación declarado entre los términos municipales de Méntrida (Toledo) y de Aldea del Fresno.

Según ha señalado Emergencias 112 Madrid, en el fuego, iniciado a las 14 horas, se encuentran desplegados cuatro helicópteros y 11 dotaciones terrestres de bomberos de la Comunidad, así como de brigadas y de agentes forestales. Por su parte, Castilla La-Mancha mantiene desplegados seis medios aéreos y dos terrestres.

Los trabajos han impedido la propagación y el avance de las llamas en esta zona limítrofe entre ambas comunidades y próximo a la M-150. La Guardia Civil se encuentra desplegada en esta vía para controlar el tráfico.

En estos momentos, los medios terrestres continúan trabajando en la zona para enfriar, rematar y vigilar el perímetro. El incendio no se encuentra cerca de ninguna zona urbana y tan solo ha afectado a pasto y a alguna encina. Además, aunque no hay heridos, también se ha desplegado un dispositivo preventivo del Summa 112.