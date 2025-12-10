Los servicios farmacéuticos llegarán a 70 pequeños municipios de la región con una inversión de 346.000 euros

Archivo - Cola en la farmacia de Manzanares el Real para comprar medicamentos - Joaquin Corchero / Europa Press - Archivo

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid aprobará este miércoles la firma de un convenio de colaboración entre la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local y el Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) para conceder 346.593 euros destinados a garantizar servicios farmacéuticos asistenciales en los 70 municipios de menos de 2.500 habitantes durante el próximo año.

Según han avanzado desde la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, este acuerdo permitirá subvencionar la adquisición de tensiómetros para facilitar la medición de la presión arterial; para crear una red de Pueblos Cardioprotegidos y poder adquirir desfibriladores en aquellos municipios donde se necesite, y para ofrecer atención farmacéutica a domicilio y facilitar la dispensación de medicamentos.

En concreto, la atención farmacéutica a domicilio pretende ayudar a los pacientes que no pueden acudir desde su domicilio a una oficina de farmacia por diferentes circunstancias sociosanitarias, dificultades físicas o cognitivas.

En estos casos, las actuaciones a desarrollar por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid permitirán, mediante el desarrollo de actuaciones con las farmacias voluntariamente adheridas, la entrega en el domicilio del paciente de medicamentos sujetos a prescripción médica o sin ella, productos sanitarios o dietoterápicos.

Con todo ello se quiere dar respuesta a las necesidades farmacoterapéuticas de pacientes, en su mayoría personas mayores o con problemas de movilidad, que no pueden desplazarse desde su vivienda hasta la farmacia.

Además, el Gobierno regional dispone de otra línea de ayudas, dotada con hasta 700.000 euros, con importe máximo de 10.000 para quienes deseen abrir nuevas farmacias rurales y de hasta 5.000 euros para las ya existentes en municipios de menos de 1.000 habitantes.

Esta actuación se integra en el programa de Pueblos con Vida, presentado en 2024, cuyo objetivo es atraer nuevos vecinos, impulsar el desarrollo económico y garantizar servicios públicos de calidad en las localidades de menos de 20.000 habitantes. Hasta la fecha, el 92% de sus medidas ya se ha puesto en marcha.