Los servicios de limpieza del Ayuntamiento recogieron más de 73.000 kilos de basura en la celebración del Mundial

Cientos de personas reciben a los jugadores durante la rúa de celebración de la Selección Española por el triunfo en el Mundial 2026, a 20 de julio de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Madrid recogieron más de 73.000 kilos de basura en las calles de la capital durante la celebración del Mundial por parte de la selección española de fútbol entre el domingo y el lunes.

Según han informado fuentes municipales, fueron en concreto 73.700 kilos de basura en unos días en los que unos dos millones de aficionados tomaron las calles de Madrid al paso de la selección española de fútbol para celebrar el logro de la segunda estrella, según datos de Delegación de Gobierno.

La ciudad de Madrid ha vivido una "noche tranquila" por la celebración del triunfo de la selección española en el Mundial de fútbol con solo siete traslados pese a la enorme afluencia de personas en la calle. La mayoría de asistencias estuvieron relacionadas con el calor, mareos y alguna crisis de ansiedad, según fuentes de Emergencias Madrid.

Desde las 16 horas del lunes, cientos de aficionados comenzaron a llenar la Plaza de Cibeles con los paraguas abiertos, algunos teñidos de rojo y amarillo como guiño a los colores de España, para protegerse del calor. En la misma, disfrutaron de las actuaciones de Aitana, Lola Índigo o Ana Mena.