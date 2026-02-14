Los servicios regionales de emergencias atienden 873 expedientes por viento en la mañana de este sábado - 112-COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha gestionado desde las 6 hasta las 13 horas de este sábadi un total de 873 expedientes relacionados con el viento en toda la región.

Estos expedientes han originado 206 intervenciones de bomberos, ha informado 112-Comunidad de Madrid en un comunicado. Ninguna de las intervenciones ha registrado heridos de gravedad ya que las intervenciones son copadas con árboles caídos en la calzada, desprendimientos de canalones, apuntalamiento de fachadas, retirada de elementos inestables o saneamiento de árboles.

La Comunidad de Madrid continúa en situación operativa 1 del Plan de Inclemencias Invernales. Hasta las 15 horas está previsto que continúe el aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por rachas de viento fuertes en la zona de la sierra de hasta 100 kms/h.