Shakira suma doce conciertos a su residencia europea en Madrid y abre el espacio a las familias

El presidente de Live Nation, Pino Sagliocco. - EUROPA PRESS

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Shakira ha anunciado una nueva fecha para su residencia europea en Madrid y suma ya doce conciertos en el 'Estadio Shakira', que la artista levantará en el espacio Iberdrola Music en el ditrito de Villaverde de Madrid.

La nueva actuación tendrá lugar el día 9 de octubre y se suma a las noches del 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y 2, 3, 4, 10 y 11 de octubre, según ha anunciado Live Nation este viernes en una rueda de prensa en Madrid.

Durante la presentación, el arquitecto en Bjarke Ingels Group (BIG), encargado de desarrollar el proyecto, Joao Albuquerque, ha explicado que el espacio, una "ciudad efímera", constará de ocho experiencias de cine, literatura, arte, moda, 'fan zone' o gastronomía --todo ello relacionado con la cultura latina--, en las que los fans podrán sumergirse durante todo el día hasta que comience el concierto.

Las puertas del recinto, levantado exclusivamente para el evento, abrirán a las 12:00 horas y cerrarán dos horas después del concierto, que se prolongará desde las 20:00 hasta las 23:00 horas aproximadamente, y en el que participarán artistas invitados cuyos nombres aún no se han revelado.

"Es una ciudad diseñada como un árbol donde cada rama te conduce a una experiencia cultural única y todo converge en el Macondo Park", ha destacado Albuquerque.

Además, el recinto, concebido como un espacio "natural, sombreado" con capacidad para 50.000 personas, se abrirá a las familias y para ello, se ha proyectado un espacio para los más pequeños, el 'Macondito', donde los niños también podrán disfrutar de diferentes experiencias. Además, han anunciado que están en conversaciones con la Comunidad de Madrid para que el espacio pueda acoger visitas escolares de lunes a jueves.

Asimismo, habrá una zona VIP con una terraza y un jardín. Las entradas para esta zona exclusiva saldrán a la venta el próximo lunes y sus precios oscilarán entre 550 y 750 euros.

"Shakira a nivel mundial es probablemente la mujer que más ha conseguido hacernos sentirnos orgullosos de quiénes somos los latinos. Y crea una residencia europea premiando a España, porque España es latina", ha ensalzado el presidente de Live Nation, Pino Sagliocco.

En este sentido, ha asegurado que el Espacio Shakira será una "manifestación cultural de pertenencia y de integración", ofreciendo una experiencia "más rica" que va "más allá de un concierto". "Nunca había hecho algo tan bonito, tan emotivo, un espacio de libertad y alegría. La música une, nos hace sentir a todos más empáticos", ha remarcado.

Sobre la zona VIP, ha apuntado que "hoy día parece que si no pones los VIP parece que al concierto le falta algo" pero ha insistido en que las entradas saldrán a un "precio muy asequible" lejos de los "70.000 euros" de los pases para la final del Mundial de Fútbol, una cantidad que le dejó "flipado", según ha reconocido, lamentando que luego la gente "se queja de lo que cuestan los conciertos".