La Sierra Norte busca su propia banda sonora: 14 artistas se suben al escenario este fin de semana en La Cabrera

Cartel de la iniciativa cultural Sierra Norte Suena - SIERRA NORTE SUENA

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sierra Norte de Madrid mostrará este fin de semana en La Cabrera la variedad de su escena musical con 14 proyectos que transitan por el rock sinfónico y el folk, pasando por el flamenco, la canción de autor y la electrónica durante las semifinales de 'Sierra Norte Suena', una iniciativa que busca descubrir talento, dar visibilidad a sus artistas y conectarles con nuevos públicos.

El Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte acogerá la primera semifinal este viernes, a las 19 horas, con ocho participantes. Subirán al escenario Adrifu, que mezcla pop, flamenco y canción de autor; el dúo de guitarra y voces Anhele y Salva; La Radio de las Estrellas, que construye su música en directo con voz, trombón y 'live looping'; y Artista del Hambre, banda de rock alternativo con influencias del grunge y el shoegaze.

Completarán la jornada Manos de Comadreja, con una propuesta de folk y música de raíz ibérica; The SoCals, centrados en el rock and roll y los sonidos de los años cincuenta y sesenta; Mad People, banda de rock alternativo vinculada a Venturada; y Poesía Social y Naturaleza, un proyecto que une palabra, música y territorio.

La segunda semifinal se celebrará el sábado, también a las 19 horas, con seis actuaciones. Participarán el pianista y organista Salvador Fernández-Oliva; el cantautor Paradoxus Luporum; Alis Buzo, que combina rock alternativo, electrónica y 'trip-hop'; y el músico de canción de autor Jorge Moya. El cartel lo cerrarán Compost Worms, con músicas de raíz europea y 'bal folk', y Crusade Of Bards, banda de rock sinfónico y metal melódico con origen en La Cabrera y Valdeolmos-Alalpardo.

Cada participante interpretará una canción en su semifinal. De las dos jornadas saldrán cinco finalistas, que regresarán al mismo escenario el 3 de octubre, a las 19 horas. En la final dispondrán de tres canciones cada uno para mostrar su identidad musical.

El jurado está formado por el productor y programador musical Eugenio Gurumeta, el violonchelista y director de orquesta Serguei Mesropian y el oboísta y saxofonista Giorgii Mikailov Gelani Sax. Las galas estarán conducidas por Alejandro Galán y Esther Toledano.

Apoyado por la Comunidad de Madrid, 'Sierra Norte Suena' quiere servir de escaparate a los artistas bajo el lema 'La Sierra Norte tiene su propio sonido'. Así, el proyecto contempla la creación de contenido audiovisual y la difusión de los participantes, mientras que el ganador contará con una actuación remunerada e impulso promocional.

La entrada es gratuita, con reserva a través de la página de venta de entradas del Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte (https://www.entradas.com/city/la-cabrera-9035/venue/centro-c...).