Siete heridos, dos graves, tras un accidente en la A-5, a la altura de Alcorcón, con tres turismos implicados

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MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Siete personas han resultado heridas --dos de ellas de carácter grave y cinco leves-- tras un accidente con tres vehículos implicados en el kilómetro 11 de la A-5, a la altura de Alcorcón, en sentido salida del municipio.

Según informa el servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, la primera llamada se ha registrado a las 5.55 horas. Inmediatamente, el 112 ha trasladado el aviso a los bomberos del Ayuntamiento de Alcorcón, que han realizado labores de mantenimiento y limpieza de la vía afectada, mientras que el Summa112 ha trasladado a todos los heridos hasta el hospital.

La persona con el pronóstico más grave es un hombre de 42 años que presenta varias fracturas y que ha entrado en parada cardiorrespiratoria. Tras varios minutos de maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, los médicos del Summa 112 han revertido la parada y le han trasladado al Hospital 12 de Octubre con pronóstico grave.

La otra persona grave es un joven de 18 años que ha sido trasladado al Hospital Clínico con varios traumatismos. El resto de los pacientes han sido trasladados leves al Hospital de Alcorcón. La Guardia Civil investiga los hechos.