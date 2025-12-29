Siloé cierra el año esta noche con un concierto en La Riviera tras consolidarse en el panorama musical nacional

Archivo - El grupo 'Siloé' durante su actuación en Sevilla en el marco del festival 'Patio+Metrópolis' de la Diputación provincial. - ARCHIVO DEL FESTIVAL DEL PATIO/MANU SUÁ CÁPSULA 33

MADRID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo musical Siloé cerrará un año de éxito este lunes en la sala La Riviera de Madrid con un concierto en el que repasará su repertorio, tras un año en el que se ha consolidado como una de las propuestas musicales más destacadas del panorama nacional.

La banda vallisoletana, que ya tocó anoche en el mismo recinto, cierra así la gira Vibra Mahou, tras una docena de conciertos por gran parte de España y que también arrancó en la capital el pasado 25 de septiembre, con todo vendido. Luego actuaron en salas de Vitoria, Oviedo, Santander, Gijón, Ponferrada, Valencia, Castellón, Guadalajara y Burgos.

Con más de ocho años de recorrido musical a sus espaldas, la banda formada por el vocalista Fito Robles, el guitarrista Xavi Road y el batería Jaco Betanzos, ha conseguido consolidarse "como uno de los grupos de referencia en la escena indie pop española", tal y como ha ido informado estos meses Radio Intercontinetal Madrid.

Siloé cuenta ya con cuatro álbumes en su discografía, entre los que destaca su más reciente trabajo 'Santa Trinidad' (2023). Canciones como 'Las Palabras', 'Todos Los Besos' y 'Que Merezca La Pena', cargadas de emoción y fuerza, se han convertido ya en auténticos himnos para su público.

Además de esta gira, el grupo castellano ha sido cabeza de cartel en varios festivales este año, como en el Sonorama, donde este mes de agosto fueron vistos por miles de personas. Precisamente, desde 2024, Vibra Mahou y el Sonorama trabajan mano a mano "por continuar fomentando experiencias cinco estrellas en torno a la música en directo".