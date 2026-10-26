Sindicato de Inquilinas organiza el 15N en Vistalegre un acto por la vivienda con apoyo del mundo de la cultura

Decenas de personas durante la asamblea informativa del Sindicato de Inquilinas - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Inquilinas de Madrid organizará el 15 de noviembre un acto por la vivienda en el Palacio de Vistalegre que reunirá a artistas como Amaral, Inés Hernand, Rozalén, Facu Díaz, Zahara, Rodrigo Cuevas, Miguel Maldonado, Lia Kali, Samantha Hudson o La M.O.D.A.

Bajo el lema 'Poder Sindical: El futuro es con vivienda', ha explicado que será un gran encuentro político, sindical y cultural "para dar continuidad a las movilizaciones por el derecho a la vivienda" tras la huelga general del próximo día 11 de noviembre y para reivindicar "la organización sindical como herramienta para transformar las condiciones de vida de la mayoría social".

Según ha explicado, el acto contará con las actuaciones musicales de Amaral, Biznaga, Delaossa, Ill Pekeño & Ergo Pro, La M.O.D.A., La Plazuela, Lia Kali, Parquesvr, Rozalén, Rodrigo Cuevas, Metrika, Restinga, Toldos Verdes, Zahara, Las Petunias y Tremenda Jauría.

También participarán voces del mundo de la cultura y la comunicación como Alpilpil, Facu Díaz, Inés Hernand, La Prados, Samantha Hudson, Marc Biarnés, Miguel Maldonado, Nerea Pérez de las Heras y Yunez Chaib, junto a militantes del Sindicato de Inquilinas de Madrid.

En un comunicado, ha apuntado que la combinación de música, intervenciones y testimonios "busca reunir en un mismo espacio la expresión cultural y la organización sindical, acercando las reivindicaciones por la vivienda a públicos diversos y reforzando la dimensión colectiva de la lucha".

El Palacio de Vistalegre contará con un aforo inicial de 5.000 personas, ampliable hasta 8.000, en función de las necesidades de organización y la respuesta a la convocatoria. El dinero de las entradas (15 euros), se destinará a cubrir los gastos del evento.

Además, se habilitará una Fila 0 --donación sin entrada-- para aquellas personas que quieran contribuir a la Caja de Resistencia del Sindicato de Inquilinas de Madrid.

MANTENER LA VIVIENDA EN EL CENTRO DEL DEBATE

"Frente a una campaña electoral que amenaza con desplazar la crisis habitacional del debate público", desde este sindicato se busca "mantener la vivienda en el centro de la agenda y demostrar que la movilización no termina con una jornada de huelga".

Un acto reivindicativo con el que se quiere dar continuidad al ciclo de movilización que comenzó el pasado 23 de septiembre con el desahucio de Maricarmen Abascal, germen de la acampada en la Puerta del Sol instalada tres días después.

En este sentido, el Sindicato de Inquilinas ha explicado que plantea el encuentro "como un espacio para convertir la indignación y la movilización en organización duradera". "Frente a un modelo en el que la vivienda funciona como negocio mientras cada vez más personas tienen dificultades para acceder a un hogar, la organización sindical busca articular una respuesta colectiva capaz de disputar las condiciones materiales de vida", ha argumentado.

Así, ha indicado que el objetivo es que las reivindicaciones que han impulsado la huelga general "sigan presentes más allá de una fecha concreta y del calendario electoral". "La vivienda, los salarios, las pensiones y el coste de la vida forman parte de un mismo debate sobre quién puede vivir dignamente y quién se beneficia de las dificultades de la mayoría", ha resaltado.