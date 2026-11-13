Los sindicatos educativos de Madrid, "satisfechos" tras la reunión con la Consejería y mantienen la huelga indefinida

Profesores durante la Asamblea General Unitaria, a 13 de noviembre de 2026, en Madrid (España). La asamblea se celebra con motivo de la huelga indefinida por la educación pública en la Comunidad de Madrid que comenzó el pasado 14 de octubre. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comité de huelga educativa se ha mostrado "satisfecho" tras la reunión con la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid celebrada este viernes de manera telemática y ha manifestado que la huelga se mantiene de manera indefinida.

Así lo han señalado los representantes de los sindicatos en declaraciones ofrecidas a los medios a las puertas de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), desde donde previamente ha tenido lugar una asamblea unitaria de docentes en huelga.

Respecto al encuentro con la Consejería, los sindicatos han explicado que los miembros del Área dirigida por Mercedes Zarzalejo no han ofrecido "ningún tipo de respuesta" ante las reclamaciones que han exigido con respecto al borrador de los servicios mínimos que la Comunidad pretende instaurar.

"Para ellos, esta medida es un claro indicador de que les importa y de que está causando efecto en la comunidad educativa", ha expresado el portavoz de Queremos FP, Guillermo Blanco, Asimismo, ha criticado que Zarzalejo, su equipo y "su aparato político están fuera de la ley" y ha insistido en que "el comité de huelga está unido y que la huelga sigue".

Asimismo, el secretario general del Sindicato de Enseñanza CGT de Madrid, Sergio Calvente, ha incidido en el hecho de que la Administración no haya dado "explicaciones" sobre los servicios mínimos y ha insistido en que "la huelga está convocada como indefinida desde el principio", por lo que es la propia Consejería quien los tendría que haber garantizado. Calavante ha apuntado además que "los cambios que proponen tienen que estar justificados con informes técnicos que no han aportado".

A su vez, la portavoz de Comisiones Obreras (CC.OO) Enseñanza Madrid, Aída San Millán, ha celebrado que el hecho de que hayan participado altos cargos de la Consejería "debe ser un significado de que la huelga avanza positivamente".

Concretamente, según ha indicado los representantes, han asistido a esta reunión telemática el subdirector general de Centros de Educación Infantil, Primaria y Especial, José Carlos Gibaja; el subdirector general de Centros de Educación Secundaria, Francisco Cilleruelo; y el subdirector general de Centros de Formación Profesional y Régimen Especial, Miguel Ángel Piñero.

Por otro lado, los representantes de los docentes han criticado que la Consejería ha ejercido "con poca transparencia" al no haber permitido que los profesores asistiesen a la reunión sin participar en ella.

MANTIENEN LA HUELGA INDEFINIDA

La reunión, a la que han asistido cientos de docentes, ha tenido lugar tras la celebración de una nueva asamblea unitaria del comité que se ha centrado en tres puntos concretos. El punto principal ha sido el que ha conllevado la decisión de mantener la huelga indefinida.

Otro de los objetivos previamente marcados ha sido el de establecer las próximas movilizaciones. San Millán ha apuntado que los docentes se concentrarán frente a la Consejería de Educación el lunes, el martes en la Asamblea de Madrid, el miércoles se establecerá como el día de las asambleas de centros y de zonas y el viernes tendrá lugar una nueva asamblea unitaria y una manifestación desde la Consejería a Plaza de España.

Por último, durante la asamblea se ha aprobado la implementación de una nueva herramienta digital para registrar el voto de los docentes. Según ha explicado la portavoz de la plataforma docente Menos Lectivas, Claudia Saralegui, la herramienta sirve "para hacer una consulta a todo el profesorado de manera segura" una vez llegue el momento de plantear propuestas, "cuando la consejera decida sentarse a negociar".

REDUCIR EL HORARIO LECTIVO O ELIMINAR LA BUROCRACIA

El profesorado madrileño reclaman reducir el horario lectivo a 17 periodos semanales en Secundaria y FP y a 22 en Primaria, bajar las ratios y reforzar el personal de orientación y atención a la diversidad. También piden medidas contra la segregación, recuperar las aulas de enlace y eliminar el actual modelo de bilingüismo.

Asimismo, exigen una subida salarial de 600 euros mensuales, la equiparación retributiva y un complemento de peligrosidad en Educación Especial. Asimismo, solicitan un auxiliar administrativo a tiempo completo por centro, un plan de climatización sostenible, la retirada del amianto, el fin de la construcción por fases y mejoras en prevención de riesgos laborales.