Sindicatos educativos rechazan la propuesta de Ayuso para Matemáticas por "degradar la calidad" y la tildan de "parche"

CC.OO., UGT; ANPE y CSIF se oponen a que alumnos de 3.º de carrera den la asignatura en colegios e institutos

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación (CC.OO., ANPE, CSIF y UGT) se han opuesto a las medidas planteadas este martes por la presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, para mejorar los resultados de Matemáticas y, especialmente, han mostrado su rechazo a la posibilidad de que alumnos de 3.º de carrera den la asignatura en colegios e institutos cuando haya escasez de docentes.

En declaraciones remitidas a Europa Press, los cuatro han coincidido en que esta última propuesta "degrada la calidad" y que supone "un parche".

Así, desde ANPE han expresado que el alumnado necesita "docentes formados en atención a la diversidad, gestión de aula y didáctica de las matemáticas, no improvisaciones apresuradas". "Sustituir a profesionales con formación y oposiciones por estudiantes sin cualificación es una vía de precarización que rebaja derechos y degrada la profesión docente y la calidad educativa", han ampliado.

En la misma línea se ha expresado el responsable del sector de Enseñanza de UGT, Javier Becerra, para quien se trata de "una falta de respeto grave para el conjunto del profesorado".

"Por desgracia, observamos que durante este curso se mantendrá la línea discursiva de los últimos tiempos en la que la carga ideológica prevalece sobre el debate de los problemas reales de recursos, de ratios y de estabilidad laboral en el sector educativo madrileño", ha lamentado Becerra, después de que Ayuso defendiera esta mañana que sus medidas pretenden hacer frente a "recetas ideológicas".

CONDICIONES SALARIALES DE LOS DOCENTES

Por su parte, desde CSIF han puesto el foco en las condiciones salariales de los docentes en general y de los de Matemáticas en particular, que no son "suficientemente atractivas ni justas" y provocan que haya plazas vacantes en esta especialidad.

"Si se mejoraran los salarios, se ofreciera estabilidad laboral y se dignificaran las condiciones de trabajo, habría suficientes titulados en Matemáticas y otras ciencias dispuestos a enseñar en Madrid", han manifestado desde CSIF.

A la calificación de "medidas imaginativas y vacías de contenido" con el objetivo de "desviar la atención" esgrimida por Becerra se ha sumado la de "parche educativo", de la secretaria general de Federación Enseñanza CC.OO. de Madrid, Aida San Millán.

En su caso, San Millán ha incidido en las plazas vacías que se quedan en las oposiciones de Matemáticas. "Es una de las especialidades que en las oposiciones se queda más vacía de plazas, lo que significa que todos sus profesores tienen una temporalidad absoluta", ha expresado, y ha añadido que esto provoca que los centros educativos no puedan tener un proyecto "sólido y duradero" en la asignatura.

SOLUCIONES

Ante esta situación, los cuatro sindicatos han coincidido en pedir a Ayuso que invierta más recursos para poder mejorar las condiciones salariales de los docentes y retenerlos así en la región y en el sector, así como en pedir que retire la propuesta.

"Existen alternativas serias y responsables: incentivar la especialidad, mejorar las condiciones laborales de los docentes, ampliar las plazas universitarias en Matemáticas e ingenierías e introducir en estas carreras asignaturas de pedagogía que orienten hacia la docencia", han resumido desde ANPE.

OTRAS MEDIDAS DE AYUSO

Según ha anunciado la presidenta regional este martes desde Móstoles, más allá de la propuesta de utilizar a estudiantes de 3.º de carrera de manera "excepcional y en momentos de escasez", hay otras medidas que pretende impulsar.

Una de ellas es que los alumnos de Infantil y Primaria tengan diez minutos diarios de cálculo mental. Otra, que se refuerce la formación de ingreso y continua sobre didáctica de las Matemáticas de los docentes que las imparten en las etapas de segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, especialmente entre los interinos.

Además, profesionales y alumnos contarán con guías de contenidos básicos adaptadas a cada curso para facilitar el repaso continuo de la materia, que serán elaboradas por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades. Y los estudiantes de Educación Infantil y Primaria dedicarán 10 minutos de cada jornada escolar a practicar el cálculo mental.