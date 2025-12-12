Sindicatos expresan su "preocupación y malestar" sobre gestión de gripe aviar en cigüeñas y critican "falta de reacción"

Cigüeñas blancas - TRES CANTOS

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los representantes sindicales de UGT, CSIF y CCOO del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid han expresado este viernes su "preocupación y malestar" sobre la gestión de los nuevos focos de gripe aviar en cigüeñas y han criticado la "falta de reacción institucional y ausencia de coordinación".

En concreto, han reprochado la gestión de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior frente al "grave episodio de mortandad masiva de avifauna" ocurrido en el curso bajo del río Manzanares, en el término municipal de Getafe, dentro del Parque Regional del Sureste.

"Durante los últimos días han aparecido más de 400 aves muertas, en su mayoría cigüeñas blancas, junto con otras especies como gaviotas reidoras, garzas reales además de otras anátidas. La situación, por su magnitud, relevancia ecológica y posible impacto sanitario, exigía desde el primer momento una actuación rápida, coordinada y rigurosa por parte de la administración", han señalado.

Así, han censurado que no se activara "de manera inmediata un operativo coordinado, ni se establecieron directrices claras sobre cómo actuar, aun tratándose de un servicio incluido entre las funciones y competencias del Cuerpo", además de no proporcionar "los medios ni refuerzos adecuados a los Agentes Forestales encargados de retirar los cadáveres".

"No se ofreció información suplementaria sanitaria suficiente sobre riesgos biológicos o medidas de autoprotección, pese a tratarse de fauna enferma o muerta en número elevado, y hubo incapacidad clara y evidente de dar soluciones tanto logísticas y de recursos materiales como personales acordes y proporcionados a la situación de emergencia existente y en el tiempo y forma adecuados", han denunciado, a la vez que han asegurado que las competencias "quedaron dispersas entre distintos organismos sin una instrucción única ni un mando operativo claro, generando incertidumbre y retrasos".

Por el contrario, han subrayado que hubo "sensación clara de abandono" de los Agentes Forestales en sus labores por parte de la Jefatura del Cuerpo. Más allá de las consecuencias y acciones que deban ponerse en marcha por un posible brote de una Enfermedad de Declaración Obligatoria (EDO), tanto en el ámbito de la sanidad animal como en el de la salud humana, entienden que como acción inmediata ante una situación de emergencia por la aparición de numerosos cadáveres de fauna silvestre, "la retirada y control de estos es competencia del Cuerpo de Agentes Forestales y por lo tanto la jefatura de este debe ejercer el mando".

Consideran que en la práctica, la respuesta inicial "se sostuvo gracias a la iniciativa y profesionalidad de los Agentes Forestales y los mandos intermedios de las comarcas afectadas", además de defender que los Los Agentes Forestales "no han hecho otra cosa que cumplir con sus funciones en relación a especies silvestres, algunas protegidas, en el medio natural y en concreto dentro de un Espacio Natural Protegido".

INFORMACIÓN "CONTRADICTORIA"

Sindicatos han afirmado que mientras las personas trabajadoras retiraban centenares de aves, la Administración "no comunicó de forma clara qué pruebas analíticas se estaban realizando, qué criterios seguían los distintos centros de recepción de fauna, cuál era el diagnóstico preliminar o la valoración ambiental y sanitaria de la mortandad".

A día de hoy, han subrayado que el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, "sigue sin ofrecer una explicación clara y documentada de las causas del episodio", ya que "han negado desde el principio la importancia del hecho y han hablado como mucho de brote de baja patogenicidad".

Ante esta "falta de transparencia y de previsión" los sindicatos exigen información completa y pública sobre los resultados de los análisis realizados y sobre el estado de la investigación en curso y una investigación integral que incluya "no solo estudios víricos, sino también necropsias, análisis toxicológicos y evaluación ambiental de la zona, incluido el entorno de vertederos y estaciones depuradoras cercanas".

También piden la creación e implantación de un protocolo oficial dentro del Cuerpo de Agentes Forestales de "respuesta eficaz ante episodios de mortandad masiva de fauna, con instrucciones operativas claras, medios suficientes y coordinación real entre todas las áreas y servicios implicados", el reconocimiento del trabajo de los Agentes Forestales y de los profesionales que han intervenido y la evaluación de riesgos laborales.

"Este episodio evidencia una grave falta de previsión, coordinación y transparencia por parte de la Comunidad de Madrid, de la Dirección General de Emergencias y de la Jefatura del Cuerpo de Agentes Forestales integrado en esta Dirección General. La ciudadanía merece conocer qué ha sucedido y qué se está haciendo para evitar que vuelva a ocurrir. Los trabajadores que han afrontado esta emergencia merecen respeto, reconocimiento y garantías operativas y sanitarias", han trasladado.

A ello añaden que la Jefatura del Cuerpo de Agentes Forestales ha vuelto a actuar "de manera descuidada, improvisada, y siempre a remolque de los acontecimientos y sin capacidad de respuesta adecuada".

TRES FOCOS DETECTADOS

El Laboratorio Central de Veterinaria, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, ha confirmado este jueves la presencia de gripe aviar de alta patogenicidad en los ejemplares de cigüeña que a finales de la semana pasada aparecieron muertos en las inmediaciones del río Manazares a su paso por Perales del Río y La Marañona, en el término municipal de Getafe.

Además, el laboratorio ha señalado que existen otros tres focos detectados en las localidades de Boadilla del Monte, Arganda del Rey y Rivas-Vaciamadrid, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid en un comunicado, donde apuntan a que estas aves provienen del norte de Europa rumbo a España y África en busca de temperaturas más cálidas.

"Muchas de ellas llegan con el virus de la gripe aviar, por lo que se producen fallecimientos en los diferentes municipios donde recalan", han apuntado desde la Consejería, que apunta que en la región estas zonas suelen ser humedales del sureste. Además, subrayan que las detecciones de este virus se han "disparado" en 26 países europeos en las últimas semanas.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior ha aclarado que por el momento tan solo se ha detectado el virus en "aves silvestres" y que "no hay ninguna explotación avícola afectada en la región". "Nos alegramos de que esas medidas de contención que tenemos en toda España y que estamos coordinanado con el Ministerio estén funcionando", ha añadido.