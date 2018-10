Sindicatos madrileños instan a Sánchez a que se ponga "manos a la obra" para derogar la reforma laboral

Publicado 27/06/2018 13:59:09 CET

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT de Madrid han instado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que se ponga "manos a la obra" para derogar la reforma laboral, no solo la de 2012 sino también la de 2010 que han traído "abaratamiento de despidos, precariedad y desigualdad".

En declaraciones a los medios de comunicación, tras la firma de la prórroga de la Estrategia Madrid por el Empleo, el secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, ha puesto de manifiesto que aunque siguen insistiendo en la derogación "por lo menos se ha explicitado que va a haber reformas parciales de puntos importantes de esa reforma". "Ya veremos como evoluciona", ha deslizado.

Asimismo, ha indicado que trabajan con la patronal para que "se regularice lo que tiene que ver con las subcontrataciones" y que prime el convenio sectorial por encima del de las empresas así como por implantar medidas que modifiquen el escenario actual.

"Queremos que haya ya no solo una derogación sino una reforma porque queremos un nuevo marco de relaciones laborales. No queremos volver a la de 2010 o a la de 2012. Desde luego lo que si creemos es que hay que ponerse manos a la obra", ha dicho, para a renglón seguido incidir en que todo lo que no vaya en esa dirección les defraudará.

En esta misma línea, se ha pronunciado el secretario general de UGT de Madrid, Luis Miguel López Reíllo, que considera necesario la derogación de las dos reformas laborales que supuso "el abaramiento de despidos, precariedad y desigualdad".

Consideran esta cuestión prioritaria, al igual que derogar la 'ley mordaza' que "impide manifestarse". Pese a ello, ha señalado que en el tiempo en el que lleva Sánchez ha hecho una serie de cosas que ven positivas.