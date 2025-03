Sindicatos se oponen a la eliminación de dispositivos digitales en colegios porque "limita la libertad pedagógica"

Protestan también porque supone revertir una medida que se había impulsado en la región durante los últimos años

Los sindicatos educativos se han mostrado en contra de la propuesta del Gobierno de la Comunidad de Madrid de eliminar el uso individual de dispositivos digitales en los colegios públicos de la región porque consideran que "limita la libertad pedagógica y de cátedra" y porque es una medida que no ha sido consultada con la comunidad educativa.

Así se han manifestado tanto los cuatro que conforman la Mesa Sectorial (CC.OO., UGT, ANPE y CSIF) como la asamblea Menos Lectivas y Escuelas Católicas de Madrid (ECM), en declaraciones a Europa Press.

Desde UGT han criticado que "limita de forma radical la libertad pedagógica del profesorado madrileño y la autonomía de los centros", ya que obligará a "modificar los proyectos de centro".

Una posición que coincide con la de CSIF, que ha defendido "la libertad de cátedra de los docentes" y ha considerado que es "un ataque al profesorado". Y también Escuelas Católicas, que ha tachado la decisión de "radical porque contradice con los principios de libertad, pluralidad y calidad de enseñanza".

En CC.OO. han ido más allá y han señalado que esta propuesta, que se recogerá en un nuevo Decreto que está ultimando el Gobierno regional y que afectará a alrededor de 2.000 centros, "se salta la ley orgánica y la autonomía pedagógica de los centros y su proyecto educativo, donde se regula el uso de las herramientas, materiales didácticos y materiales curriculares".

REVERTIR LA INCORPORACIÓN DE LA TECNOLOGÍA

Otra de las críticas al anuncio del Gobierno regional es que va en la línea contraria que se ha seguido durante los últimos años en cuanto a la incorporación de la tecnología en las aulas, según los sindicatos.

"Han estado generando negocios e instalando muchas más pantallas de las que pedían los centros. Son cosas que no ha pedido la comunidad educativa y que ahora deciden revertir", han expresado desde Menos Lectivas.

Argumentario similar han defendido desde ANPE, ya que han expresado que "no se puede pasar de promover el uso de los recursos digitales y llenar los centros de pantallas, como ha ocurrido hasta ahora, a prohibirlos totalmente".

EL USO PROBLEMÁTICO NO SE PRODUCE EN LOS CENTROS

Otro aspecto que han destacado es en no responsabilizar a los centros por el uso negativo de los dispositivos digitales. "El uso abusivo y problemático no se produce en los centros educativos, donde están supervisados y tienen una finalidad educativa", han expresado desde CSIF. A lo que CC.OO. ha añadido que "el problema de las pantallas no se encuentra en los centros educativos, sino en el ámbito familiar. La escuela, la educación tiene la labor de educar en su uso".

Por último, un cuarto aspecto que ha provocado este rechazo es que la propuesta se ha elaborado de manera unidireccional y sin tener en cuenta a los sindicatos, según han protestado. "No se ha consultado ni consensuado con el personal educativo ni sus representantes", han apuntado desde UGT.