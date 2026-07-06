Sindicatos de Policía Municipal denuncian malas condiciones de las zonas de descanso habilitadas para el Orgullo

Archivo - Varios agentes y vehículos de Policía Nacional vigilan la manifestación del Orgullo LGTBI+ 2023, desde Casa de América, a 1 de julio de 2023, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIT-Unión Profesional y el Sindicato de Policía Local Asociada (PLA) han trasladado al Ayuntamiento de Madrid el malestar de los agentes de Policía Municipal debido a las condiciones de las zonas de descanso habilitadas durante el dispositivo del Orgullo (MADO 2026) al considerar que existe un "evidente agravio comparativo" respecto a otros servicios municipales.

Según han señalado los sindicatos en un comunicado, mientras otros servicios disponían de "módulos rígidos, acondicionados y preparados para ofrecer condiciones adecuadas de descanso", los policías usaron "una carpa de lona, con prestaciones claramente inferiores en aislamiento, confort, climatización y protección frente a altas temperaturas".

Así las cosas, las organizaciones han abundado en que los servicios esenciales del mismo Ayuntamiento deberían contar con "condiciones equivalentes" y recibir el mismo trato y "disponer de un lugar digno para la recuperación durante las jornadas de servicio especialmente exigentes".

"La situación descrita supone una evidente falta de consideración hacia los policías municipales y puede tener incidencia directa en la seguridad y salud de los trabajadores, al no garantizarse unas condiciones adecuadas de descanso durante servicios prolongados, especialmente en periodos de elevadas temperaturas", denuncian los sindicatos.

Por todo esto, las organizaciones han exigido al Ayuntamiento de Madrid que revise las instalaciones de descanso para la Policía Municipal, al tiempo que reclama que, de cara a futuras ediciones del MADO y otros servicios extraordinarios, se dote al Cuerpo de "módulos adecuados, climatizados, aislados y dignos" en las mismas condiciones que al resto de servicios municipales.

Asimismo, reclaman que se les informe de los criterios utilizados para establecer estas diferencias entre los servicios del mismo Ayuntamiento y que, en adelante, "se garantice un trato igualitario en la dotación de medios destinados al bienestar y descanso de todos los empleados municipales" que intervienen en este tipo de dispositivos extraordinarios.

Esta reivindicación de los sindicatos de Policía Municipal llega después de la celebración del Orgullo en la capital este fin de semana, y también después de que los sindicatos firmaran hace unos días un acuerdo con el Ayuntamiento para un nuevo convenio que pone fin a protestas y revindicaciones del Cuerpo en los últimos meses, especialmente en el marco de grandes dispositivos.