La socialista Soledad Ávila es investida nueva alcaldesa de El Boalo tras la moción de censura votada este miércoles

EL BOALO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La socialista Soledad Ávilaha sido investida nueva alcaldesa de El Boalo-Cereda-Mataelpino tras la moción de censura votada este miércoles en el Ayuntamiento, en el que estaba al frente Sergio Sánchez Junquera (PP).

La moción ha salido adelante con un total de siete apoyos --tres del PSOE, otros tantos de BCM en Común y del concejal no adscrito, José Olmos--. El nuevo equipo de Gobierno estará formado por seis concejales y no estará en él el edil no adscrito.

Ávila ha señalado que se ponen al frente del Consistorio "no por ambición" si no por "responsabilidad institucional". "Esta moción de censura es el único medio que la democracia nos deja para restaurar la respetabilidad de este Ayuntamiento y garantizar la gobernabilidad de nuestro municipio", ha declarado.

La ya alcaldesa ha recordado la moción para reprobar a su antecesor hace meses "por la falta de acuerdo y de diálogo en las cuestiones de Gobierno". "Hemos dado por agotadas las vías del diálogo y hoy comienza la vía de la acción", ha aaegurado en su intervención.

A su juicio, el equipo saliente "ha demostrado que su proyecto político ha fracasado por la incapacidad a la hora de gestionar y la falta de respeto hacia esta Corporación" dado que el PP "ha gobernado de espaldas a la realidad".

"FRAUDE A LA VOLUNTAD DE LOS VECINOS"

Sánchez Junquera ha resaltado en su intervención la gestión de su Gobierno y ha indicado que la moción "sorprende" por el "modo y el momento en el que se presenta, a tan solo un año y medio del final de la legislatura y fruto de una alianza entre concejales de ideologías que hasta ayer parecían irreconciliables".

"Nos encontramos ante un fraude a la voluntad de los vecinos del Boalo, Cerceda y Mataelpino, legítimamente expresada en las urnas el 28 de mayo del 2023 y que está siendo ahora sustituida por los intereses particulares y partidistas de unos pocos", ha resaltado.

El 'popular' ha asegurado que se encuentran ante una "anomalía democrática" porque los votantes locales "han visto como el sentido de su voto ha perdido toda su virtualidad al cederse a fuerzas políticas que se encuentran en las antípodas ideológicas y programáticas".