La Comunidad reprocha a Vox la moción de censura en El Boalo y afirma que se le pone "cada día más cara de socialista"

Imagen de recurso del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín (d), interviniendo durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha reprochado a Vox la moción de censura de El Boalo-Cerceda-Mataelpino y ha afirmado que al partido "se le está poniendo cada día más cara de socialista".

Ha sido en la sesión de control del Pleno de la Asamblea ante una pregunta de Vox sobre mejoras en el transporte público. García Martín aprovechó su intervención para señalar que desde este miércoles gobierna en este municipios una alcaldesa del PSOE gracias a una moción de censura apoyada por un "concejal electo" de Vox, que dejó el partido. Una crítica que también ha hecho esta mañana la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, quien ha afirmado que "para eso sirve Vox", para "tumbar" el Gobierno del PP en la esta localidad.

El también portavoz del Ejecutivo regional ha instado a Vox a seguir "con la izquierda y la ultraizquierda" al tiempo que ha afirmado que percibe en su discurso similitudes con políticos socialistas en los 80 o con el "comunista" Carlos Sánchez Mato, quien se presentase a los comicios en el Ayuntamiento de la capital con Madrid en Pie, nombre que ha comparado con la campaña de Vox Madrid Sur en Pie.

Frente a las críticas de Vox, quien ve insuficientes los fondos destinados a infraestructuras de transporte para el crecimiento que se prevé en la región, García Martín ha afirmado que esta Legislatura es "la más inversora de la Historia".

"Estamos ampliando y modernizando las líneas de Metro, la 3, la 5 y la 11, con más de 900 millones de euros, comprando material móvil, más de 80 nuevos vehículos. Hasta 500 nuevas líneas. Estamos también actuando en carreteras como el proyecto de la autopista Madrid del Suroeste o el programa de carreteras rurales", ha sacado pecho.