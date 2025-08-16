Sofocado un incendio de pasto en Humanes junto a una nave de almacenaje de productos para bazares - 112-COMUNIDAD DE MADRID

Bomberos regionales han sofocado un incendio de pasto en una parcela de Humanes que afecta a la zona exterior y fachada de una nave de almacenaje de productos para bazares, ha informado los servicios de emergencia 112-Comunidad de Madrid.

El incendio se ha producido en la calle Madrid, 64, en el municipio de Humanes. Los bomberos han ha evitado la propagación al interior de la nave en una zona con viviendas en las proximidades.

La parcela afectada por el incendio de pasto tiene 600 metros cuadrados y amenazaba a extenderse a la nave aledaña. Finalmente, nueve dotaciones de Bomberos de la Comunidad han evitado la propagación al interior sólo viéndose afectada la fachada y una zona externa protegida por un pórtico, con muebles y enseres varios en su interior.

Los sanitarios de SUMMA-112 han desplegado un dispositivo sanitario preventivo que no ha tenido que intervenir.