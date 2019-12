Solidaridad Obrera califica de "buena" la participación en la huelga y pide "unidad" entre los trabajadores de Metro

Publicado 13/12/2019 15:13:51 CET

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Solidaridad Obrera ha calificado de "bueno" el seguimiento de la huelga de 24 horas convocada para este viernes en Metro Madrid y ha hecho un llamamiento a la "unidad" tanto entre los trabajadores del suburbano como entre los del sector transporte.

Según ha señalado en un comunicado, en los próximos días tratarán de "acercar" al resto de sindicatos a la "lucha unitaria", ante lo que han calificado de un "reparto de migajas" de la dirección de Metro.

Asimismo, han expuesto que han visto "clara" la necesidad de esa confluencia a raíz de coincidir con la plantilla y organizaciones sindicales de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) del Ayuntamiento de Madrid, que lleva un mes realizando paros y que este viernes también ha programado una huelga de 24 horas.

"Ahora esa unidad la reivindicamos dentro de Metro también, pues tenemos la responsabilidad de defender nuestros puestos de trabajo, los contratos a tiempo completo e indefinidos y la creación del empleo necesario como un mínimo para sostener el transporte público de calidad, y esto pasa por encima de los ideales de políticos neoliberales", ha profundizado Solidaridad Obrera.

En esta línea, ha criticado la ausencia de ideología en el debate en el comité de Empresa de Metro, un elemento que entienden "más necesario que nunca" para "confluir entre organizaciones".

"El corporativismo no es una ideología, al igual que no lo es el patriotismo, son solo sentimientos que no dejan ver más allá. La falta de ideología y de diálogo es la que nos mantiene divididos, y ello conlleva la división de trabajadoras y trabajadores", ha censurado.